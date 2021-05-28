Toplum mühendisleri henüz başvuruları bile açılmayan KPSS sınavının ücreti üzerinden sosyal medyayı karıştırdı!

KPSS sınav ücretinin bugün yayınlanacak 2021 başvuru kılavuzunda açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sınav ücreti her bir oturum için 80,00 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ise gençleri suistimal etmek isteyen bazı çevreler, sosyal medyadan manipülasyona başladı. İP'li bazı vekiller ve CHP yandaşı bazı gazeteciler, henüz başvurusu bile açılmayan sınav üzerinden sosyal medyada "sınav ücreti 300 TL" yalanını yaydı. ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre böyle bir sınav ücretinin söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

28.05.2021 11:34 - Son Güncelleme: 28.05.2021 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





