İstanbul'da dikkat çeken tablo! Ne zaman rahatlayacağız? Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İstanbul İl Sağlık Müdürü tarih verdi!
Türkiye 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye geçti. Başkan Erdoğan kademeli normalleşme açıklamasında 1 Haziran'ı işaret etti. Gözler 1 Haziran'a çevrilmişken koronavirüs vakalarında ilk sıralarda yer alan İstanbul'da son durumun ne olduğu büyük merak konusu oldu. Konuyla ilgili konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 'ne zaman rahatlayacağız?' sorusuna tarih verdi. İşte detaylar…
28.05.2021 11:04
- Son Güncelleme: 28.05.2021 11:11