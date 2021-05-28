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İstanbul'da dikkat çeken tablo! Ne zaman rahatlayacağız? Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İstanbul İl Sağlık Müdürü tarih verdi!

Türkiye 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye geçti. Başkan Erdoğan kademeli normalleşme açıklamasında 1 Haziran'ı işaret etti. Gözler 1 Haziran'a çevrilmişken koronavirüs vakalarında ilk sıralarda yer alan İstanbul'da son durumun ne olduğu büyük merak konusu oldu. Konuyla ilgili konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 'ne zaman rahatlayacağız?' sorusuna tarih verdi. İşte detaylar…

28.05.2021 11:04 - Son Güncelleme: 28.05.2021 11:11
İstanbul'da dikkat çeken tablo! Ne zaman rahatlayacağız? İstanbul İl Sağlık Müdürü tarih verdi!

Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, pandemi sürecini büyük bir özveriyle yürüttüklerini dile getirdi.

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İstanbul'da dikkat çeken tablo! Ne zaman rahatlayacağız? İstanbul İl Sağlık Müdürü tarih verdi!

İstanbul'da aşıya olan talebin artığına dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, "Şu anda vaka sayılarımız çok azaldı. Hastanelerimizde de sorun yok. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız. Böylece, haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini düşünüyorum" dedi.

İstanbul'da dikkat çeken tablo! Ne zaman rahatlayacağız? İstanbul İl Sağlık Müdürü tarih verdi!

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Merkezi'nin açılışına katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentteki vaka ve aşı oranındaki son durumu değerlendirdi.

İstanbul'da dikkat çeken tablo! Ne zaman rahatlayacağız? İstanbul İl Sağlık Müdürü tarih verdi!

İSTANBUL'DA VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
Kovid-19 ile ilgili başarılı bir süreç geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Toplumun uyumu, sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle şu anda vaka sayılarımız çok azaldı.

İstanbul'da dikkat çeken tablo! Ne zaman rahatlayacağız? İstanbul İl Sağlık Müdürü tarih verdi!

Devam etmesi için herkesin farkındalığını koruyarak uyumlu olması gerekiyor. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız" diye konuştu.