İstanbul'da dikkat çeken tablo! Ne zaman rahatlayacağız? Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İstanbul İl Sağlık Müdürü tarih verdi!

İstanbul'da aşıya olan talebin artığına dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, "Şu anda vaka sayılarımız çok azaldı. Hastanelerimizde de sorun yok. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız. Böylece, haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini düşünüyorum" dedi.