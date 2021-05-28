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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Toplum Bilim Kurulu Üyesi’nden flaş açıklama! 1 Haziran’dan sonra ne olacak?

Türkiye koronavirüs vakalarının 60 binlere dayanmasının ardından 17 günlük tam kapanmaya girmişti. Başkan Erdoğan tam kapanmanın ardından yaptığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamasında kademeli normalleşmeye geçildiğini belirtmiş 1 Haziran'ı işaret etmişti. Peki 1 Haziran sonrası ne olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar…

28.05.2021 13:00 - Son Güncelleme: 28.05.2021 13:00
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Toplum Bilim Kurulu Üyesi’nden flaş açıklama! 1 Haziran’dan sonra ne olacak?

Türkiye, koronavirüs kısıtlamalarında kademeli normalleşme için 1 Haziran tarihini bekliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların hangilerinin kaldırılacağı merak ediliyor.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Toplum Bilim Kurulu Üyesi’nden flaş açıklama! 1 Haziran’dan sonra ne olacak?

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, canlı yayında yaptığı açıklamada "İnşallah hiçbir akşam, hiçbir hafta sonu, hiçbir bayram evimizde kalacağımız günler olmaz" dedi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Toplum Bilim Kurulu Üyesi’nden flaş açıklama! 1 Haziran’dan sonra ne olacak?

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "İnşallah bu hafta sonu son kısıtlama günü olur" ifadesini kullandı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Toplum Bilim Kurulu Üyesi’nden flaş açıklama! 1 Haziran’dan sonra ne olacak?

İşte Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar:

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Toplum Bilim Kurulu Üyesi’nden flaş açıklama! 1 Haziran’dan sonra ne olacak?

İyi bir noktaya doğru yol aldığımızı söylememiz mümkün. Bundan sonraki süreçte gideceğimiz yaklaşım daha çok toplumun bireysel kurallara uyması. Yani fiziksel mesafe, maske, hijyen... İnşallah hiçbir akşam, hiçbir hafta sonu, hiçbir bayram evimizde kalacağımız günler olmaz. İnşallah bu hafta sonu son kısıtlama günü olur.