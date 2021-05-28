Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Toplum Bilim Kurulu Üyesi’nden flaş açıklama! 1 Haziran’dan sonra ne olacak?
Türkiye koronavirüs vakalarının 60 binlere dayanmasının ardından 17 günlük tam kapanmaya girmişti. Başkan Erdoğan tam kapanmanın ardından yaptığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamasında kademeli normalleşmeye geçildiğini belirtmiş 1 Haziran'ı işaret etmişti. Peki 1 Haziran sonrası ne olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar…
İyi bir noktaya doğru yol aldığımızı söylememiz mümkün. Bundan sonraki süreçte gideceğimiz yaklaşım daha çok toplumun bireysel kurallara uyması. Yani fiziksel mesafe, maske, hijyen... İnşallah hiçbir akşam, hiçbir hafta sonu, hiçbir bayram evimizde kalacağımız günler olmaz. İnşallah bu hafta sonu son kısıtlama günü olur.