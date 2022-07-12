İstanbul'da ev almak artık çok kolay! TOKİ %50 peşinat, 120 ay taksitle ev sahibi yapıyor!

İstanbul'da ev almak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle TOKİ tarafından açılan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ projeleri neler? İstanbul TOKİ fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...