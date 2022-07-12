İstanbul'da ev almak artık çok kolay! TOKİ %50 peşinat, 120 ay taksitle ev sahibi yapıyor!
İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler büyük bir ilgiyle TOKİ tarafından yapılan duyuruları takip ediyor. İşte TOKİ tarafından paylaşılan yeni projeler ve konu hakkında detaylar...
12.07.2022 09:08 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:08
İstanbul'da ev almak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle TOKİ tarafından açılan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ projeleri neler? İstanbul TOKİ fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
Yeni konut projelerine tam gaz devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi planlıyor. Dar gelirli aileleri konut sahibi yapan TOKİ, İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 185 adet konutu açık artırma ile satışa sunuyor.