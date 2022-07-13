Bayramda Ege’de tatilci bereketi!

'YABANCI TURİSTTE CİDDİ BİR ARTIŞ GÖZLENDİ'

Birçok otelde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını ifade eden Girgin, "Geri kalan temmuz dönemi için otellerde yüzde 90 oranında bir doluluk seyri var. Hissedilen şehir doluluğuna baktığımızda ise pandeminin getirmiş olduğu iç pazar hareketliliği bu yıl yurt dışı pazarının açılmasıyla birlikte, iç pazar yoğunluğunun dağılım gösterdiği görünüyor. Son iki yılın ardından yabancı turistte ciddi bir artış gözlendi. Yerli turistin ise yurt dışı tatil yaptığı da gözlemler dahilinde. Ağustos ayı içinse hala avantajlı tatil fırsatları yerli ve yabancı turisti cezbediyor" diye konuştu.