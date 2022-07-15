Bu tarihte konut fiyatları çakılacak!İslam Memiş'ten emlak balonu patlayacak uyarısı!
Konut fiyatlarının pandemi döneminde artışa geçmesinin ardından ev almak isteyenler en uygun zamanı beklemeye başladı. Bu nedenle konutlar ne zaman ucuzlayacak sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Konutlar ne zaman ucuzlayacak? Konut fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler...
KONUT FİYATLARI NE ZAMAN UCUZLAYACAK?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada emlak balonu ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı;
"TOKİ'nin mevcut projeleri olacak ancak bunların devamı için hazine arazilerinin satışı gerekecek. Bu yeni konutlar kısmen ev fiyatlarını indirmenin yanı sıra fiyatların yükselmesini de engelleyecek. 2023 Ocak ayı ile beraber enflasyon normalleşirse emlak fiyatları hız keseceğe benziyor."
'EURO DOLAR PARİTESİ DÜŞMEYE DEVAM EDEBİLİR'
"Avrupa, Rusya'nın ambargosundan dolayı enerji krizi yaşıyor ve ekonomisi zor durumda. Rus parasının değeri arttı, Euro/Dolar paritesi düştü, daha da düşebilir. Ancak bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Merkez Bankası tekrar faiz artırımına gidebilir. Ya Avrupa, Rusya ile ilişkileri normalleştirip ticaretini döndürecek ya da bu ekonomik yükü biraz daha hissedecek. Gelinen tabloda Avrupa üzerinde FED'in faiz artırımı etkili oldu, ikinci darbe ise enerji kriziydi. Avrupa, 50 ya da 75 baz puanlık faiz artırımına giderse Euro/dolar paritesi toparlanabilir."
KONUT FİYATLARI YILLIK YÜZDE 96,4 ARTTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artarak 317,6 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 26,9 oranında artış gösterdi.