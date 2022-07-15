TOKİ yüzde 10,12,15,25 peşinatla ev sahibi yapıyor! 163 bin TL'den başlayan 2+1, 3+1 daireleri gören gözlerine inanamıyor! İstanbul, Ankara, İzmir...
TOKİ tarafından yapılan projeler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında TOKİ satılık ucuz konutlar neler sorusu yer aldı. Peki, TOKİ 2022 projeleri neler? TOKİ İstanbul projeleri neler? TOKİ 2022 fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
TOKİ ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapılacak ihaleler için duyuruları yayımladı. 41 il için ucuz konut müjdesi geldi. Peki, TOKİ 2022 projeleri neler? 2022 TOKİ fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
2022 TOKİ FİYATLARI NE KADAR?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, inşaatı tamamlanan ya da devam eden konutlar uygun ödeme koşulları ile satışa çıkaracak. Ucuz konutlar 2+1 ve 3+1 olacak şekilde projelendirildi. Konut satışlarına ilişkin 21 ilde kura başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 4 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek. Satışa çıkarılacak dairelerin fiyatları 163 bin TL'den başlıyor. Aylık taksit ödemeleri ise 1.442 TL'den başlıyor.