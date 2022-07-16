1800 prim günü ile 4A, 4B, 4C emeklilik şartları! EYT şartı bu kişilere yok! Sizde de varsa hemen başvurun! SGK, Bağ-Kur...
Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemesi ve hizmet süresine ilişkin bilgiler dikkate alınır. Özellikle de emeklilik için gerekli primin ödenmesi ve sigortalılık süresi ile yaşın doldurulması bekleniliyor. Peki, erken emeklilik şartları neler? EYT şartları neler? Malulen emeklilik şartları neler? İşte merak edilenler...
Erken emeklilik şartları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında erken emeklilik şartları neler sorusu yer alıyor. Peki, erken emeklilik şartları neler? EYT şartları neler? İşte merak edilenler...
1800 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Sigortalı çalışan kişilere sunulan emeklilik şartları arasında de malulen emeklilik şartı yer alıyor. Sigorta kolu ne olursa olsun çalışanın çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp meydana gelirse malulen emekli olma hakkı bulunmaktadır. Aranılan bu şartı yerine getiren kişilere 1800 prim günü ve 10 yıllık sigortalılık süresi şartını taşıyan kişiler malulen emekli olabilir.
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2022
Hem dünyada hem de Türkiye genelinde en yaygın görülen hastalıkların arasında ilk sıralarda yer alan kalp damar hastalıkları aynı zamanda erken emekli eden hastalıklar arasında bulunmaktadır. Hastalığın ciddiyetine göre SGK tarafından bazı kişilere erken emeklilik hakkı tanınmaktadır. SGK'nın erken emeklilik hakkı tanıdığı kalp damar hastalıkları şu şekilde sıralanmaktadır;
-Medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyen kalp hastalıkları
-Koroner arter hastalıkları
-Kalıcı kalp pili ve ICD implantasyonu yöntemlerinin uygulanmasına rağmen hayatı tehdit eden semptomların sürmesi
Konjenital kalp hastaları
-Primer ve pulmoner arteriyel hipertansiyon hastaları
-Kalp kapakçığı yetersizliği
-Kalp transplantasyonu
ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ 2022
1) Sigortalı anneler için: Erken emeklilik konusunda annelik, çalışan kadınlara çocukları üzerinden prim kazanma imkanı tanıyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş ama primi eksik bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması. Kadın erken emeklilik için bu yıl borçlanma yapacak olursa; bir çocuk için 720 prim günü üzerinden en düşük 38 bin 160 lira, iki çocuk için 1440 gün üzerinden 75 bin 320 lira ve üç çocuk için 2160 gün üzerinden 114 bin 480 lira ödeyerek borçlanacak.