TOKİ resmen açıkladı! Nisan ayında ayda 13.381 TL’den daire fırsatı

TOKİ , Çankırı Kurşunlu ilçesi Yenimahalle'deki 3. ve 4. etap konut projelerinde toplam 211 adet konutu satışa sunuyor. Projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alırken, başvurular 07 Nisan - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.

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Ödeme Koşulları: 120 Ay Vade Seçeneği ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların bütçesini zorlamadan ev sahibi olabilmesi için uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunuyor. Çankırı Kurşunlu projesinde yer alan konutlar için:

📌 Peşinat Ödemesi: Kura sonucunda ev sahibi olmaya hak kazananlar, belirlenen peşinat tutarını ödedikten sonra kalan tutarı taksitlendirebilecek.