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Yok satar: Milli Emlak duyurdu! 20.000 TL'ye tarla, 52.000 TL'ye arsa satılıyor

Hayalinizdeki arsayı uygun fiyata almak artık çok kolay! Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel satış ve ihalelerde, 20.000 TL'den başlayan fiyatlarla arsa ve tarla sahibi olma fırsatı sunuluyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:36 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:36
Yok satar: Milli Emlak duyurdu! 20.000 TL’ye tarla, 52.000 TL’ye arsa satılıyor

Milli Emlak ihale sistemi, bütçesine uygun şekilde arazi sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 20.000 TL'ye tarla, 52.000 TL'ye arsa satışa çıkarıldı! Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için ihale süreci, başvuru detayları ve teminat bedelleri açıklandı. İşte, kaçırılmayacak arsa fırsatlarının tüm detayları...

Yok satar: Milli Emlak duyurdu! 20.000 TL’ye tarla, 52.000 TL’ye arsa satılıyor

Milli Emlak Arsa Satışı Nasıl Yapılıyor?

Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsa ve tarlalar, ihale usulüyle alıcılarını buluyor. Satın alma işlemi için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor:

✅ Adım 1: İlanları Takip Edin

İhale duyuruları, Milli Emlak'ın resmi internet sitesi ve ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından yayınlanır.

✅ Adım 2: Başvuru İçin Gerekli Belgeleri Hazırlayın

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru dilekçesi

Teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont

İhale ilanında belirtilen diğer belgeler

Yok satar: Milli Emlak duyurdu! 20.000 TL’ye tarla, 52.000 TL’ye arsa satılıyor

✅ Adım 3: Başvurunuzu Yapın

İhaleye katılmak isteyenler, il veya ilçe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüklerine bizzat başvurmalıdır.

✅ Adım 4: İhaleye Katılın

Belirtilen tarih ve saatte ihale salonunda bulunarak teklifinizi verin. En yüksek teklifi veren kişi, arsayı veya tarlayı satın almaya hak kazanır.

✅ Adım 5: Satış İşlemlerini Tamamlayın

İhaleyi kazandıktan sonra, belirlenen sürede ödeme işlemlerini yaparak tapunuzu alabilirsiniz.

Yok satar: Milli Emlak duyurdu! 20.000 TL’ye tarla, 52.000 TL’ye arsa satılıyor

En Uygun Arsa ve Tarla Fiyatları! İşte Güncel İhale Detayları

1️⃣ Ankara / Beypazarı'nda 52.000 TL'ye Arsa Satışı!

📌 İhale Bedeli: 52.000 TL
📌 Teminat Bedeli: 15.600 TL
📌 Arsa Büyüklüğü: 28 m²
📌 İhale Tarihi: 07 Mayıs 2025
📌 İhale Saati: 10:45
📌 İhale Yeri: Ankara / Beypazarı
📌 İletişim: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
📞 Telefon: (312) 763 42 33

Yok satar: Milli Emlak duyurdu! 20.000 TL’ye tarla, 52.000 TL’ye arsa satılıyor

2️⃣ Erzurum / Tortum'da 20.000 TL'ye Tarla Satışı!

📌 İhale Bedeli: 20.000 TL
📌 Teminat Bedeli: 3.000 TL
📌 Tarla Büyüklüğü: 200 m²
📌 İhale Tarihi: 08 Nisan 2025
📌 İhale Saati: 11:30
📌 İhale Yeri: Erzurum / Tortum
📌 İletişim: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
📞 Telefon: (442) 235 52 02

Yok satar: Milli Emlak duyurdu! 20.000 TL’ye tarla, 52.000 TL’ye arsa satılıyor

Milli Emlak İhalesine Kimler Katılabilir?

🔹 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu ihalelere katılabilir.
🔹 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.
🔹 Şirketler de tüzel kişilik adına başvuru yapabilir.
🔹 Teminat bedelini yatıran kişiler ihaleye girebilir.

Yok satar: Milli Emlak duyurdu! 20.000 TL’ye tarla, 52.000 TL’ye arsa satılıyor

Milli Emlak arsa ihalesine nasıl katılabilirim?

İhaleye katılmak için il veya ilçe Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine başvurmalı ve teminat bedelini yatırmalısınız.

Arsa alırken teminat bedeli nedir?

Teminat bedeli, ihaleye katılım için ödenen bir tutardır. İhaleyi kazanamazsanız geri iade edilir.

Yok satar: Milli Emlak duyurdu! 20.000 TL’ye tarla, 52.000 TL’ye arsa satılıyor

Satın aldığım arsayı ne zaman kullanabilirim?

İhale işlemleri tamamlandıktan ve tapu devri yapıldıktan sonra arsanızı hemen kullanabilirsiniz.

Taksitle ödeme imkânı var mı?

Milli Emlak, zaman zaman taksitle satış imkânı sunabilir. Ancak bu, her arsa için geçerli değildir.

Hangi illerde uygun fiyatlı arsa satışı yapılıyor?

Milli Emlak tarafından belirlenen iller arasında Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve birçok şehir bulunmaktadır. Güncel ihale listelerine resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Milli Emlak Resmi Web Sitesi