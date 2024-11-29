Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ekranı: 28 Kasım – 28 Aralık 2024 personel temin MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 1000 kişilik sözleşmeli personel alımı duyuruldu. Güncel ilanlara ilişkin detaylar MSB'nin kurumsal internet sitesinde ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru şartları ve kadro bilgileri de kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, MSB'nin yayınladığı sözleşmeli personel alımına dair tüm detaylar...

Hangi pozisyonlarda alım yapılacak? Veteriner Hekim

Sosyal Çalışmacı

Hemşire

Restoratör

Psikolog

Mühendis

Kütüphaneci

Fizyoterapist

Büro Personeli

Tekniker

Koruma-Güvenlik Görevlisi

Programcı

Teknisyen

Diyetisyen

Mütercim-Tercüman

Mimar

Destek Personeli

Başvuru tarihi ve süreci Başvurular 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında MSB tarafından kabul edilecek. Peki, aranan şartlar nedir? Öncelikle adayların KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Başvurular arasından en yüksek KPSS puanını alan ilk 10 kat aday sözlü sınava hak kazanıyor. Sınav ücreti ise 200 TL olarak açıklandı.

MSB ilanlarına kimler başvuruda bulunabilir? Milli Savunma Bakanlığı ilanına başvuru şartları arasında en başta; pozisyona uygun eğitimleri almış olmak ve belirtilen KPSS puanı şartını sağlamak yer alıyor. Her pozisyon için detaylı başvuru şartlarına MSB resmi sitesi üzerinden ulaşılabilir.