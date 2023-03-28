Şans kabuğunu yumruklarınızla kıracaksınız! 6 Nisan Dolunay’ından etkilenecek 4 burç belli oldu! Zenginlik, para kapısı o tarihte açılacak!

6 Nisan 2023 Terazi burcunun 16 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Pembe Dolunay olarak da bilinen bu Dolunay'da hangi burçları nelerin beklediği belli oldu. Astrologlar 6 Nisan Dolunay'ından iyi kötü etkilenecek burçları açıkladı. 5 burç şans kabuğunuzu yumruklarınızla kıracaksınız! Para, zenginlik ne varsa size gelecek! Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak...