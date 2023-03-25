RAMAZAN İMSAKİYE
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Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA: Dünyada sadece 2 ülkede var! Hem karada hem suda boy gösteriyor

Milli Teknoloji Hamlesi ile insansız hava araçları ve deniz araçlarında devrim yaratan Türkiye insansız kara ve deniz araçları için de çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji talimatıyla Milli Teknoloji Hamlesi adeta şaha kalktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi'nde ilk teslimat yapıldı. Dünyada sadece iki ülkede üretilen ve sınıfının en iyisi olan ZAHA, hem karada hem suda çıkarma operasyonlarında güvenliği sağlayacak. İşte ZAHA'nın o eşsiz özellikleri...

25.03.2023 18:41 - Son Güncelleme: 25.03.2023 18:41
Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA: Dünyada sadece 2 ülkede var! Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda boy gösteriyor


Havuzlu çıkarma gemisinde konuşlanmış birliklerin, zor deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalini sağlamak üzere üretilecek araçlar için FNSS Savunma Sistemleri görevlendirildi.

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Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA: Dünyada sadece 2 ülkede var! Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda boy gösteriyor

Proje kapsamında toplam 27 araç kullanıma sunulması öngörülüyor. Bunların 23'ü personel, 2'si komuta ve 2'si de kurtarma araçlarından oluşacak.

Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA: Dünyada sadece 2 ülkede var! Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda boy gösteriyor

Araçlar, "yurt içi geliştirme" modeline uygun olarak tamamıyla FNSS imkan ve kabiliyetleri ile üretilecek.

Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA: Dünyada sadece 2 ülkede var! Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda boy gösteriyor

Teknik özellikleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca tanımlanan harekat konsepti ve görev ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen ZAHA'lar, taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri açısından benzerlerinden üstün özellikler taşıyor.

Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA: Dünyada sadece 2 ülkede var! Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda boy gösteriyor

Zırhlı amfibi hücum araçları, çıkarma operasyonlarında hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkartılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra bir zırhlı muharebe aracı ya da zırhlı personel taşıyıcı gibi görev yapabiliyor.

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