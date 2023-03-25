Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA: Dünyada sadece 2 ülkede var! Hem karada hem suda boy gösteriyor
Milli Teknoloji Hamlesi ile insansız hava araçları ve deniz araçlarında devrim yaratan Türkiye insansız kara ve deniz araçları için de çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji talimatıyla Milli Teknoloji Hamlesi adeta şaha kalktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi'nde ilk teslimat yapıldı. Dünyada sadece iki ülkede üretilen ve sınıfının en iyisi olan ZAHA, hem karada hem suda çıkarma operasyonlarında güvenliği sağlayacak. İşte ZAHA'nın o eşsiz özellikleri...
25.03.2023 18:41 - Son Güncelleme: 25.03.2023 18:41
Teknik özellikleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca tanımlanan harekat konsepti ve görev ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen ZAHA'lar, taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri açısından benzerlerinden üstün özellikler taşıyor.