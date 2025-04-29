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TOKİ başvuru ekranı! 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planları…

TOKİ, arsa sahibi olmak isteyenler için yeni bir açık artırma süreci başlattı. 43 ilde toplam 383 arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve hangi illerde olacağı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Uygun ödeme planı ve düşük teminat bedelleri ile dikkat çeken 2025 TOKİ arsa açık artırma satışının başvuruları takip ediliyor. Peki açık artırma ile arsa satışı hangi tarihte? İşte konuya dair bilgiler…

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:18 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:18
TOKİ başvuru ekranı! 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planları…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Satışlar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeyle gerçekleştirilecek. Peki 2025 TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak?

TOKİ başvuru ekranı! 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planları…

2025 TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman ve saat kaçta?

TOKİ, 43 ilde toplam 383 arsayı müzayede yoluyla satışa sunuyor. Açık artırmalar 7-8 Mayıs tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Katılımcıların, İstanbul'daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu veya Ankara'daki İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy/Yenimahalle) adreslerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

TOKİ başvuru ekranı! 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planları…

TOKİ 2025 açık artırma ile arsa satışı hangi illerde?

  • İstanbul
  • Kocaeli
  • Bursa
  • Çanakkale
  • İzmir
  • Aydın
  • Muğla
  • Antalya
  • Adana
  • Mersin
  • Elazığ
  • Gaziantep
  • Tekirdağ
  • Van
  • Kütahya
  • Yozgat
  • Bitlis
  • Ankara
  • Erzurum
  • Muş
  • Kars
  • Ağrı
  • Iğdır
  • Samsun
  • Amasya
  • Uşak
  • Diyarbakır
  • Şanlıurfa
  • Malatya
  • Aksaray
  • Manisa
  • Eskişehir
  • Tunceli
  • Denizli
  • Yalova
  • Şırnak
  • Bingöl
  • Mardin
  • Niğde
  • Trabzon
  • Gümüşhane
  • Kayseri
  • Konya

Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

TOKİ başvuru ekranı! 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planları…

Açık arttırmaya katılım teminatı

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi hesabına teminat bedelini yatırmaları gerekmektedir. Teminat tutarları, gayrimenkullerin muhammen bedeline göre şu şekilde belirlenmiştir

  • 150.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için: 7.000 TL
  • 150.001 TL – 1.000.000 TL arası gayrimenkuller için: 45.000 TL
  • 1.000.001 TL – 6.000.000 TL arası gayrimenkuller için: 245.000 TL
  • 6.000.001 TL – 38.000.000 TL arası gayrimenkuller için: 1.500.000 TL
  • 38.000.001 TL – 250.000.000 TL arası gayrimenkuller için: 9.000.000 TL
  • 250.000.001 TL ve üzeri gayrimenkuller için: 50.000.000 TL

(Kaynak: AA)