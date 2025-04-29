TOKİ başvuru ekranı! 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planları…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Satışlar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeyle gerçekleştirilecek. Peki 2025 TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak?

2025 TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman ve saat kaçta? TOKİ, 43 ilde toplam 383 arsayı müzayede yoluyla satışa sunuyor. Açık artırmalar 7-8 Mayıs tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Katılımcıların, İstanbul'daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu veya Ankara'daki İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy/Yenimahalle) adreslerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

TOKİ 2025 açık artırma ile arsa satışı hangi illerde? İstanbul

Kocaeli

Bursa

Çanakkale

İzmir

Aydın

Muğla

Antalya

Adana

Mersin

Elazığ

Gaziantep

Tekirdağ

Van

Kütahya

Yozgat

Bitlis

Ankara

Erzurum

Muş

Kars

Ağrı

Iğdır

Samsun

Amasya

Uşak

Diyarbakır

Şanlıurfa

Malatya

Aksaray

Manisa

Eskişehir

Tunceli

Denizli

Yalova

Şırnak

Bingöl

Mardin

Niğde

Trabzon

Gümüşhane

Kayseri

Konya Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.