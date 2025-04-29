TOKİ başvuru ekranı! 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planları…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Satışlar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeyle gerçekleştirilecek. Peki 2025 TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak?
2025 TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman ve saat kaçta?
TOKİ, 43 ilde toplam 383 arsayı müzayede yoluyla satışa sunuyor. Açık artırmalar 7-8 Mayıs tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Katılımcıların, İstanbul'daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu veya Ankara'daki İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy/Yenimahalle) adreslerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
TOKİ 2025 açık artırma ile arsa satışı hangi illerde?
Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Açık arttırmaya katılım teminatı
Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi hesabına teminat bedelini yatırmaları gerekmektedir. Teminat tutarları, gayrimenkullerin muhammen bedeline göre şu şekilde belirlenmiştir ⤵
(Kaynak: AA)