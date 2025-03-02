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TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde evleri yerle bir olan vatandaşlarımızın evleri tek tek yapılıyor. TOKİ, Adana Ceyhan'daki deprem konutlarını tamamladı. Yeni evlerine oturan depremzedeler "Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum.' 'İmkansızı başardılar, senesi dolmadan anahtarımı aldım" dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedelerin söz konusu sözlerini alıntılayarak "İşte bu sözler, her şeye bedel" dedi.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 12:34 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 13:01
TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden zarar gören Adana'da da inşa ve ihya çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

Ceyhan ilçesindeki Mithatpaşa Mahallesi'nde 3 etaplı olarak başlatılan 1357 afet konutun tamamının inşası bitirildi.

TOKİ, Ceyhan'daki tüm afet konutlarını tamamladı

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

BAKAN KURUM: VATANDAŞLARIMIZ YUVALARINA KAVUŞUYOR
Mithatpaşa Mahallesi'ndeki yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerinin "Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum. İmkansızı başardılar, senesi dolmadan anahtarımı aldım" sözlerini alıntılayarak, "İşte bu sözler, her şeye bedel. Ceyhan'da vatandaşlarımız yuvalarına kavuşuyor, dünyalar bizim oluyor" ifadelerini kullandı.

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

KAĞIDA ÇİZDİĞİ EV GERÇEK OLDU
Görüntülerde yer alan depremzede Ceylan Gök hayal ettiği eve kavuşma hikayesini şöyle anlattı:

Benim yıllar önce yazdığım bir kağıt var, hala bende durur. O kağıda üç artı bir, kileri olan bir ev yazıyorum. Güney cepheli olsun diyorum. Şu anda o evde oturuyorum şükürler olsun.

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

Normal şartlarda imkansız bir şeyi başardılar. Depremin senesi dolmadan evin anahtarını aldım. Burası tamamen hayal ettiğim gibi…

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

"İNANCIMIZI BOŞA ÇIKARMADILAR"
Mukteber Yaltır ise bir yıl dolmadan konutlarına yerleştiklerini ifade etti:

Devlet, eve taşınana kadar 1 yıl kiralarımızı ödedi. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Sıcacık evim. Çevremiz de çok güzel. Parklarımız, çocukların oyun alanı çok güzel yapıldı.

TOKİ, Ceyhan'daki tüm afet konutlarını tamamladı

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

Yalnızca konutu yapıp bırakmadılar. Çevre düzenlememizi yaptılar, yeşillikler ektiler; çamlar, çiçekler... Her şey tam yapıldı. Cumhurbaşkanımız bize söz verdi, tabi ki sözünde de durdu. İnancımızı boşa çıkarmadılar.

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

"İLK DEFA RAHAT BİR UYKU ÇEKTİK"
Hak sahibi Cemile Belgin Göbel de sevincini, "Evleri ve inşaatların yapımını gördükçe mutlu oluyorduk. Bir ümit, burada da bizim evimiz olacak diye ümitleniyorduk tabi ki.

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

Buraya geldiğimizde, ilk defa kafamızı yastığa koyup sabaha kadar rahat bir uyku çektik. Bina ve yer çok güzel seçilmiş" cümleleriyle paylaştı.

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

Göbel, Başkan Erdoğan ve Bakan Kurum'a da teşekkürlerini ileterek, "Devletimiz her zaman yanımızdaydı" dedi.

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

"DEPREME DAHA DİRENÇLİ KENTLER İNŞA EDİYORUZ"
TOKİ İnşaat Mühendisi ve Uygulama Uzmanı Mustafa Oğuz Avcı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Murat Kurum, vatandaşlarımıza söz verirken aynı zamanda bize de talimat vermiş oluyor. Biz de o talimatları yerine getirmek için burada hummalı bir çalışma yürüttük.

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

7 gün 24 saat esaslı çalışıyoruz. Bölgede bir ticari alan inşaatı bir de cami yapımı sürüyor. Depreme daha dirençli kentler inşa ediyoruz.

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

İşte bu konutlarımız da onların bir örneği olacak. Burada zemin iyileştirme yaptık. Bölgenin mimarisine uygun, demografik yapısına uygun konutlar inşa ettik.

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

Zemin+4 katı geçmeyecek şekilde yaptık. Sosyal donatılar oluşturduk. Burada amacımız depremzedelerin acılarını bir nebze unutturmak oldu.

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

TOKİ Adana Ceyhan'daki afet konutlarını bitirdi!

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

TOKİ Adana Ceyhan'daki afet konutlarını bitirdi!

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

TOKİ Adana Ceyhan'daki afet konutlarını bitirdi!

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

TOKİ Adana Ceyhan'daki afet konutlarını bitirdi!

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

TOKİ Adana Ceyhan'daki afet konutlarını bitirdi!

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

TOKİ Adana Ceyhan'daki afet konutlarını bitirdi!

TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel

TOKİ Adana Ceyhan'daki afet konutlarını bitirdi!