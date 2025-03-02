Siyah zeytinde deterjan! Bir gecede siyahlaştırmak için skandal yöntem! Gıda teröristleri bu kadarına da pes dedirtti

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından haftalık açıklanıyor. Listede genelde et ürünleri ve zeytinyağları başa çekerken zeytinde de yapılan hile ortaya çıktı.

ZEYTİNİN AMBALAJINI AÇARKEN DİKKAT Katıldığı bir canlı yayında skandalı açıklayan Dr. Abidin Tatlı "Zeytini elimize aldığımızda ya da kavanozu açtığımızda ambalajı açtığımızda iyi bir rehanın bize gelmesi lazım, olumsuz kötü bir kokuyu duymamamız lazım" dedi.

Dalından toplanan zeytinin sofraya gelebilmesi için uzun bir süre gerektiği belirtilirken Tatlı "Doğal olarak ürettiğimizde siyah zeytinlerin 4 aydan önce olmuyor, 6 ay, 8 ay, hatta bir yıla kadar bir sürede tatlanıyor ve yiyecek hale dönüştürülüyor" ifadelerini kullandı.

"BİR GECEDE SİYAHLAŞIYOR" Fakat gözünü para hırsı bürüyenlerin onu temizlik malzemesi olarak kullanılan kostikle çok kısa sürede siyahlaştırdığı, zeytinin de besin değerinin kaybolduğu aktarıldı. Tatlı "Yüzde 3-5 oranında kostik uygulayarak bir gecede bu ürün çok rahatlıkla siyahlaşıyor ve sunuluyor" şeklinde konuştu.