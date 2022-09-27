TOKİ 26 ilde satışa çıkardı! Yüzde 25 peşinat , 36,48,60 ay vade imkanı! Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ildeki 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. İşte TOKİ tarafından satışa çıkarılan ilanlar ve konu hakkında merak edilenler...
TOKİ'den alınan bilgiye göre, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, park ve dinlenme alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 36, 48 ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.
4 milyar 721 milyon 272 bin 46 lira olan yaklaşık 1 milyon 501 bin 219 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 365 arsa açık artırmayla satılacak.
12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri, Konya'da bulunan arsaların 13 Ekim 2022 Perşembe saat 10.30'daki açık artırmada ise Adana, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Niğde'de bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.