Kışa 9 bin TL maaşla girin! Binlere personel alımı başladı! İŞKUR 2022 iş ilanları açıldı! İş güç sahibi olmak isteyene...

İŞKUR güncel ilanlarını paylaşmaya başladı. 8-9 bin TL maaşla yaklaşık 26 bin beden işçisi aranıyor. Yeni bir iş arayanlar ve farklı bir işe başlamak isteyenler İŞKUR tarafından yapılan paylaşımları ilgiyle takip ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKUR başvuru şartları ve İŞKUR personel alımı 2022 ne zaman soruları ye alıyor. Binlerce beden işçisi alımı için İŞKUR tarafından açılan ilanları sizler için derledik. İşte İŞKUR 2022 güncel iş ilanları ve konu hakkında merak edilenler...