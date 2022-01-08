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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Konya - Karaman Hızlı Tren Hattı 1 hafta ücretsiz olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Karaman-Konya hızlı tren hattının 35 TL olacağını duyuran Erdoğan, "1 hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

08.01.2022 18:52 - Son Güncelleme: 08.01.2022 19:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ’hayırlı olsun’ diyerek duyurdu! Konya - Karaman Hızlı Tren Hattı 1 hafta ücretsiz olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ’hayırlı olsun’ diyerek duyurdu! Konya - Karaman Hızlı Tren Hattı 1 hafta ücretsiz olacak

Erdoğan, Konya - Karaman Hızlı Tren Hattı'nın 1 hafta ücretsiz olacağını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ’hayırlı olsun’ diyerek duyurdu! Konya - Karaman Hızlı Tren Hattı 1 hafta ücretsiz olacak

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ’hayırlı olsun’ diyerek duyurdu! Konya - Karaman Hızlı Tren Hattı 1 hafta ücretsiz olacak

Son 19 yıldır durmadan, dinlenmeden koşturuyoruz. Bize durmak haramdır, duraksamak haramdır. Daha çok çalışacağız, daha çok koşacağız, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ’hayırlı olsun’ diyerek duyurdu! Konya - Karaman Hızlı Tren Hattı 1 hafta ücretsiz olacak

81 vilayetimizin her birine eserlerimizle mühürümüzü vuruyoruz. Resmi kurumlarımız ile belediyelerimizin yaptığı toplam yatırım bedeli 2 milyar 311 milyon lira olan hizmet, proje ve eserleri Karaman'da devreye aldık.

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