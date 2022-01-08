Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Konya - Karaman Hızlı Tren Hattı 1 hafta ücretsiz olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Karaman-Konya hızlı tren hattının 35 TL olacağını duyuran Erdoğan, "1 hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
08.01.2022 18:52
- Son Güncelleme: 08.01.2022 19:02
81 vilayetimizin her birine eserlerimizle mühürümüzü vuruyoruz. Resmi kurumlarımız ile belediyelerimizin yaptığı toplam yatırım bedeli 2 milyar 311 milyon lira olan hizmet, proje ve eserleri Karaman'da devreye aldık.