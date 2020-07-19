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Bağcılar'da zehir tacirlerinin saldırısında şehit olan Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar'da zehir tacirlerinin silahlı saldırısında şehit olan polis memuru Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takılan törende İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, konuşmasının ardından şehit eşinin yanına giderek alnından öptü.

19.07.2020 14:04 - Son Güncelleme: 19.07.2020 14:10
Bağcılar'da zehir tacirlerinin saldırısında şehit olan Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinin bahçesinde tören düzenlendi.

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Bağcılar'da zehir tacirlerinin saldırısında şehit olan Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve çok sayıda polis memuru katıldı. Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takıldığı görüldü. Duygusal anlar yaşanan törende şehit için dualar edilip, meslektaşlarından helallik alındı. Şehidin eşi çocuğuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Bağcılar'da zehir tacirlerinin saldırısında şehit olan Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

POLİSİN KUTSAL GÖREVİ...
Olayın faillerinin yakalandığını açıklayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur ve güvenliği sağlamakta terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceğimizi tehdit eden tüm bunlarla canla başla mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Bağcılar'da zehir tacirlerinin saldırısında şehit olan Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

Vatan, bayrak, millet, devlet gibi değerlerimizi el üstünde tutan milletimiz bu uğurda can verenleri de baş tacı etmiştir. Polisin görevi ibadet gibidir.

Bağcılar'da zehir tacirlerinin saldırısında şehit olan Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

Başta şehit polisimiz Erkan Gökteke kardeşimizin ailesi olmak üzere vatan ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor. gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

Bağcılar'da zehir tacirlerinin saldırısında şehit olan Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT EŞİNİ ALNINDAN ÖPTÜ
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, konuşmasının ardından şehit eşinin yanına giderek alnından öptü. 3 yılık evli ve 2 yaşında bir oğlu olan şehidin cenazesi, törenin ardından öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii'ne götürüldü.

Bağcılar'da zehir tacirlerinin saldırısında şehit olan Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

Gökteke'nin cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı.

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