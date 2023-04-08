Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılışından kareler: Ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'ı dinlediler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde halka hitap etti. Başakşehir'de ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'ı dinleyen coşkulu kalabalık dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
08.04.2023 18:28 - Son Güncelleme: 08.04.2023 18:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İBB'nin tamamlayamayıp bakanlığın tamamladığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına katıldı.