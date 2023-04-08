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Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılışından kareler: Ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'ı dinlediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde halka hitap etti. Başakşehir'de ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'ı dinleyen coşkulu kalabalık dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

takvim.com.tr
08.04.2023 18:28 - Son Güncelleme: 08.04.2023 18:31
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılışından kareler: Ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan’ı dinlediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İBB'nin tamamlayamayıp bakanlığın tamamladığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına katıldı.

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Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılışından kareler: Ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan’ı dinlediler

Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılışından kareler: Ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan’ı dinlediler

Erdoğan'ın gündeminde seccadeyi ayaklar altına alan Kemal Kılıçdaroğlu da var idi...

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılışından kareler: Ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan’ı dinlediler

Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem" dedi.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılışından kareler: Ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan’ı dinlediler


TOGG'un teslimatlarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, Aliyev'den sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de TOGG gideceğini söyledi.

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