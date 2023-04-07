HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 16 ile sarı 2 ile turuncu uyarı! Sıcaklıklar 4 derece birden azalacak! | 7 Nisan 2023 hava durumu

TRAKYA KESIMI DIŞINDA TÜM BÖLGELER YAĞIŞLI

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.