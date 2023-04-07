HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 16 ile sarı 2 ile turuncu uyarı! Sıcaklıklar 4 derece birden azalacak! | 7 Nisan 2023 hava durumu
"Hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı Nisan ayının ilk haftasında merak edilenler arasında yer aldı. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bugün yurdun tamamında yağış etkili olacak. Öte yandan MGM 16 ile sarı 2 ile turuncu uyarıda bulundu. Bazı kesimlerde de sıcaklıklar 4 derece düşecek. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
İstanbul başta olmak üzere kış aylarını yağmur ve kar yağışsız geçiren birçok ilimiz için Meteoroloji'den gelen son dakika haberleri yüzleri güldürdü. MGM'nin son hava durumu raporuna göre yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman, Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'de kuvvetli olması bekleniyor. Sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.
TRAKYA KESIMI DIŞINDA TÜM BÖLGELER YAĞIŞLI
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR 4 DERECE AZALACAK
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.