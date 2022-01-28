TOGG'da müthiş gelişme! En iyi 20 markadan biri!
Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil TOGG'da flaş bir gelişme yaşandı. TOGG'un resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre, sektörünün saygın yayını Exhibitortarafından, 2300 katılımcı arasından "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak Togg seçildi.
Türkiye'nin otomobili TOGG, Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) dünya sahnesine çıkmıştı. TOGG tarafından yapılan yeni açıklamaya göre CES yerli otomobili "En İyi 20 Markası"ndan biri olarak TOGG seçti.
NE OLMUŞTU?
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vagas kentinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022), TOGG'un dünya lasmanını yaptıklarını söylemişti.
Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu yarışta biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuşmuştu.
TESCİL EDİLDİ
Karakaş, "Akıllı cihazımızı, kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladık ve her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduk. Bu özelliklerimizi temsil eden Use - Case Mobility ® kavramını tüm dünyaya anlatıp, tescil ettirdik" ifadelerini kullanmıştı.