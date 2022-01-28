HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere flaş uyarı! Buzlanma, don, sis...
İstanbul dahil Türkiye'yi esir alan kar yağışının ardından vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?, Bugün kar yağacak mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Öte yandan üllkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu