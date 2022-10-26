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Haberler Güncel Togg için geri sayım sürüyor! Bursa'daki tesisin son hali havadan görüntülendi

Togg için geri sayım sürüyor! Bursa'daki tesisin son hali havadan görüntülendi

Son dakika haberi | 29 Ekim 2022 Cumartesi günü seri üretimine başlanacak Togg için Bursa'nın Gemlik ilçesinde hazırlıklar sürüyor. Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle başlanacak seri üretimle beraber 10 yılda 1 milyon araç üretimi hedefleniyor. Seri üretime sayılı saatler kala Togg'a ait üretim tesisinin son hali havadan görüntülendi.

26.10.2022 11:19 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:07
Togg için geri sayım sürüyor! Bursa’daki tesisin son hali havadan görüntülendi

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile oluştu.

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Togg için geri sayım sürüyor! Bursa’daki tesisin son hali havadan görüntülendi

Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020'de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı.

Togg için geri sayım sürüyor! Bursa’daki tesisin son hali havadan görüntülendi

Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı.

Togg için geri sayım sürüyor! Bursa’daki tesisin son hali havadan görüntülendi

10 YILDA 1 MİLYON ARAÇ ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR
Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı.

Togg için geri sayım sürüyor! Bursa’daki tesisin son hali havadan görüntülendi

Yılda 175 üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.

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