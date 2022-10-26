Togg için geri sayım sürüyor! Bursa'daki tesisin son hali havadan görüntülendi
Son dakika haberi | 29 Ekim 2022 Cumartesi günü seri üretimine başlanacak Togg için Bursa'nın Gemlik ilçesinde hazırlıklar sürüyor. Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle başlanacak seri üretimle beraber 10 yılda 1 milyon araç üretimi hedefleniyor. Seri üretime sayılı saatler kala Togg'a ait üretim tesisinin son hali havadan görüntülendi.
26.10.2022 11:19 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:07
Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı.