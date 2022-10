Hala tüm atları bulamıyor musunuz? Sizler için burada ifşa ediyoruz.

"Solda bir, ortada 5 at bulunuyor. Soldan ikincinin yüzüyle sağda bulunan atın arkası birleşince 1 at daha ortaya çıkıyor. Yani görselde toplamda 7 at yer alıyor.