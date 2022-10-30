İzmir'de depremin yaraları sarılıyor! Binlerce konut depremzedelere hazırlanıyor
İzmir'de tam 2 yıl önce meydana gelen 6,6'lık depremin ardından başlanan 5061 konutun inşaat çalışması sürüyor. Yıl sonuna kadar rezerv alandaki toplam 3 bin 657 konutun tamamının depremzedelere teslim edileceği belirtilirken, bölgeye bir de millet bahçesi yapılacak.
30.10.2022 12:05 - Son Güncelleme: 30.10.2022 12:05
Bıyıkoğlu, Şehir Hastanesi yakınlarındaki 375 hektarlık rezerv alanda gazetecilere deprem konutlarına ilişkin bilgi verdi.
Bu projenin de ilk etabındaki 397 konut ve 2 iş yerinin teslim işlemlerine başladıklarını aktaran Bıyıkoğlu, şu bilgileri verdi: "Şu anda 444 konut, 6 iş yerinden oluşan ikinci etap proje alanımızın ise iskan ve abonelik işlemleri devam etmekte olup teslim işlemlerine başlayacağız. Geriye kalan 2 bin 816 konut ve 60 iş yerinin ise yıl sonuna kadar etaplar halinde teslim edilmesini planlıyoruz. Yani yıl sonuna kadar rezerv alandaki toplam 3 bin 657 konutun tamamını depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."