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Haberler Güncel İzmir'de depremin yaraları sarılıyor! Binlerce konut depremzedelere hazırlanıyor

İzmir'de depremin yaraları sarılıyor! Binlerce konut depremzedelere hazırlanıyor

İzmir'de tam 2 yıl önce meydana gelen 6,6'lık depremin ardından başlanan 5061 konutun inşaat çalışması sürüyor. Yıl sonuna kadar rezerv alandaki toplam 3 bin 657 konutun tamamının depremzedelere teslim edileceği belirtilirken, bölgeye bir de millet bahçesi yapılacak.

30.10.2022 12:05 - Son Güncelleme: 30.10.2022 12:05
İzmir’de depremin yaraları sarılıyor! Binlerce konut depremzedelere hazırlanıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, İzmir depreminin ardından rezerv alanda yaptırılan 3 bin 657 konutluk projenin yıl sonunda tamamlanmasını öngördüklerini bildirdi.

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İzmir’de depremin yaraları sarılıyor! Binlerce konut depremzedelere hazırlanıyor

Bıyıkoğlu, Şehir Hastanesi yakınlarındaki 375 hektarlık rezerv alanda gazetecilere deprem konutlarına ilişkin bilgi verdi.

İzmir’de depremin yaraları sarılıyor! Binlerce konut depremzedelere hazırlanıyor

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Bıyıkoğlu, İzmir Depremi sonrası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından toplam 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, birer anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 2 cami için ihale açıldığını aktardı.

İzmir’de depremin yaraları sarılıyor! Binlerce konut depremzedelere hazırlanıyor

Yıkılan binaların bulunduğu Mansuroğlu, Manavkuyu ve Salhane mahallelerinde 1404 konut ve 289 iş yerinin teslim edildiğini hatırlatan Bıyıkoğlu, rezerv alan olarak tabir edilen Şehir Hastanesinin üst tarafında toplam 3 bin 657 konut ve 68 iş yerinden oluşan projenin devam ettiğini kaydetti.

İzmir’de depremin yaraları sarılıyor! Binlerce konut depremzedelere hazırlanıyor

Bu projenin de ilk etabındaki 397 konut ve 2 iş yerinin teslim işlemlerine başladıklarını aktaran Bıyıkoğlu, şu bilgileri verdi: "Şu anda 444 konut, 6 iş yerinden oluşan ikinci etap proje alanımızın ise iskan ve abonelik işlemleri devam etmekte olup teslim işlemlerine başlayacağız. Geriye kalan 2 bin 816 konut ve 60 iş yerinin ise yıl sonuna kadar etaplar halinde teslim edilmesini planlıyoruz. Yani yıl sonuna kadar rezerv alandaki toplam 3 bin 657 konutun tamamını depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

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