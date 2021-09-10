İstanbul başta olmak üzere Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı! Günlerce sürecek AFAD uyardı: Sel, su baskını...
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaya göre bugün (10 Eylül 2021 Cuma) İstanbul başta olmak üzere Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da bir kaç derece düşecek. Şiddetli yağışlar hafta başına kadar sürecek. AFAD da sosyal medya hesabından, ''Sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.'' dedi. İşte il il hava durumu...
Haftanın son gününde mesai için yola çıkacak vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren dışarı çıkmadan önce hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji 10 Eylül 2021 Cuma hava durumunu yayımladı. Bugün 7 il için sağanacak yağış ve sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. AFAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Cuma sabah ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.'' ifadelerini kullandı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.