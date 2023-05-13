TIKLA YANLIŞ OY KULLANMA! Hangi oylar geçersiz sayılacak? Mühür seçim pusulasının nerelerine basılabilir? Görme engelliler nasıl oy kullanacak?

YSK'nın seçmenleri bilgilendirme amaçlı hazırladığı kamu spotları ve afişlere göre, seçmenlerin oylarının geçersiz olacağı haller genel hatlarıyla şöyle:

* "Evet" ya da "Tercih" mührünün basılmaması,

* Birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması,

* Oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması,

* Oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması,

* Oy pusulasının belirgin şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi,

* Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi başka bir madde çıkması