TIKLA YANLIŞ OY KULLANMA! Hangi oylar geçersiz sayılacak? Mühür seçim pusulasının nerelerine basılabilir? Görme engelliler nasıl oy kullanacak?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine artık saatler kaldı. Pazar günü sandığa gidecek olan 60 milyondan fazla seçmenin oy kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar var. Bunların başında ise hangi oyların geçersiz sayılacağı geliyor. Bir diğer konu ise seçimlerde 'evet' mührünün hangi alana basılması gerektiği. İşte YSK'nın paylaştığı bilgilerle geçerli ve geçersiz sayılacak oylar.
14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi seçmenlerin aklında oy kullanırken dikkat edilmesi gereken detayların neler olduğu da var. Özellikle pusulada mührün tam olarak hangi alana basılması gerektiği ya da birden fazla mühür basıldığında oyun durumunun ne olacağı merak ediliyor. YSK'nın açıkladığı veriler ışığında, oyların hangi hallerde geçersiz sayılacağı derlendi. İşte detaylar...
YSK'nın seçmenleri bilgilendirme amaçlı hazırladığı kamu spotları ve afişlere göre, seçmenlerin oylarının geçersiz olacağı haller genel hatlarıyla şöyle:
* "Evet" ya da "Tercih" mührünün basılmaması,
* Birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması,
* Oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması,
* Oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması,
* Oy pusulasının belirgin şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi,
* Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi başka bir madde çıkması
YSK, yurt dışındaki oy pusulalarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta ile ilgili tartışmalar üzerine "görüş verilmesine yer olmadığına" karar verdi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, YSK kararında ilgili kanunun açık olduğu, özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılacağı belirtildi.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ PUSULASINDA MÜHÜR NERELERE BASILABİLİR?
YSK'nın paylaştığı oy pusulası şablonlarına göre, "Evet" ya da "Tercih" mührü kabaca, iki ayrı parti ya da ittifaka aynı anda basılmadığı hemen tüm hallerde geçerli sayılacak.
Buna göre seçime tek başına yani ittifaksız katılan bir partiye oy vermek istiyorsanız, doğrudan o partinin isminin altına, başka bir partiye taşırmadan "Evet" mührü basmanız gerekiyor.
Oy vermek istediğiniz parti bir ittifak içindeyse farklı seçenekler mevcut. YSK'nın kurallarına göre pusuladaki "ittifak alanı" içinde "Evet" mührünün;