Ankara sulara gömüldü! Vatandaşlar miting miting gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a isyan etti

Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok araç ve bina hasar gördü. Vatandaşların olumsuz olarak etkilendiği yağışların ardından Ankara halkı sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

