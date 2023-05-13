Vav TV İzle
Haberler Güncel Ankara sulara gömüldü! Vatandaşlar miting miting gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a isyan etti

Ankara sulara gömüldü! Vatandaşlar miting miting gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a isyan etti

Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle birçok araç ve bina hasar görürken, mağdur vatandaşlar miting miting gezip Ankara'yı kaderine terk eden Mansur Yavaş'a isyan etti.

13.05.2023 02:24 - Son Güncelleme: 13.05.2023 02:24
Ankara sulara gömüldü! Vatandaşlar miting miting gezen Mansur Yavaş’a isyan etti

Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok araç ve bina hasar gördü. Vatandaşların olumsuz olarak etkilendiği yağışların ardından Ankara halkı sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ankara sulara gömüldü! Vatandaşlar miting miting gezen Mansur Yavaş’a isyan etti

Miting miting gezmesi yerine Ankara'ya hizmet vermesi gerektiğini dile getiren birçok hesap sitemlerini göstermiş oldu.

Ankara sulara gömüldü! Vatandaşlar miting miting gezen Mansur Yavaş’a isyan etti

Sağanak yağışlar nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar kepçe yardımıyla araçlarından çıkarılabildi.

Ankara sulara gömüldü! Vatandaşlar miting miting gezen Mansur Yavaş’a isyan etti

Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti, bir süre Eskişehir Yolu tek yönlü trafiğe kapandı.

Ankara sulara gömüldü! Vatandaşlar miting miting gezen Mansur Yavaş’a isyan etti

Angora Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü, yol üzerindeki araçlardan bazıları suya gömüldü..

SON DAKİKA