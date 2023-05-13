Ankara sulara gömüldü! Vatandaşlar miting miting gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a isyan etti
Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle birçok araç ve bina hasar görürken, mağdur vatandaşlar miting miting gezip Ankara'yı kaderine terk eden Mansur Yavaş'a isyan etti.
13.05.2023 02:24 - Son Güncelleme: 13.05.2023 02:24
Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok araç ve bina hasar gördü. Vatandaşların olumsuz olarak etkilendiği yağışların ardından Ankara halkı sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
Miting miting gezmesi yerine Ankara'ya hizmet vermesi gerektiğini dile getiren birçok hesap sitemlerini göstermiş oldu.
Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti, bir süre Eskişehir Yolu tek yönlü trafiğe kapandı.
Angora Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü, yol üzerindeki araçlardan bazıları suya gömüldü..