Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti mi? Kimler muaf? İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller!

Kabine Toplantısı bitiminde alınan kararları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Öte yandan sokağa çıkma yasağının başladığı saatler de öne çekildi. Saatlerdeki değişikliğin ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili kabine toplantısında alınana kararlar ve kısmi kapanmanın detayları, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. İşte detaylar...