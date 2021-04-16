Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti mi? Kimler muaf? İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller!
Türkiye'de 1 Mart itibarıyla normalleşmeye geçilmesinin ardından koronavirüs vakalarında artış yaşandı. Bilim Kurulu toplantısının hemen sonrasında gerçekleşen Kabine Toplantısı bitiminde alınan kararları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Öte yandan sokağa çıkma yasağının başladığı saatler de öne çekildi. Peki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti mi? Kısıtlamadan kimler muaf? İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller…
Kabine Toplantısı bitiminde alınan kararları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Öte yandan sokağa çıkma yasağının başladığı saatler de öne çekildi. Saatlerdeki değişikliğin ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili kabine toplantısında alınana kararlar ve kısmi kapanmanın detayları, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. İşte detaylar...
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.
Genelgede 12.04.2021 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: