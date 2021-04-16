RAMAZAN İMSAKİYE
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti mi? Kimler muaf? İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller!

Türkiye'de 1 Mart itibarıyla normalleşmeye geçilmesinin ardından koronavirüs vakalarında artış yaşandı. Bilim Kurulu toplantısının hemen sonrasında gerçekleşen Kabine Toplantısı bitiminde alınan kararları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Öte yandan sokağa çıkma yasağının başladığı saatler de öne çekildi. Peki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti mi? Kısıtlamadan kimler muaf? İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller…

16.04.2021 15:50 - Son Güncelleme: 16.04.2021 16:05
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti mi? Kimler muaf? İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller!

Kabine Toplantısı bitiminde alınan kararları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Öte yandan sokağa çıkma yasağının başladığı saatler de öne çekildi. Saatlerdeki değişikliğin ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili kabine toplantısında alınana kararlar ve kısmi kapanmanın detayları, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. İşte detaylar...

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti mi? Kimler muaf? İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti mi? Kimler muaf? İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller!

Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti mi? Kimler muaf? İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller!

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti mi? Kimler muaf? İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olan iller!

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: