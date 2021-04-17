Sağlıkçılara aşı kalkanı! Sağlıkçıların toplam vaka sayısı içindeki oranı aşıdan sonra 4 kat azaldı

Sağlık çalışanları her yaş grubundalar, 20 yaşında olanlar da var 80 yaşında olanlar da var. Bunların tamamına yakınında aşının etkili olduğunu görmek çok sevindirici ve olumlu bir gelişme. Aynı şey tabi 65 yaş üzeri yaşlılarımız ve diğer vatandaşlarımızda da geçerli, tüm vatandaşlarımız hiç beklemeden aşılarını hemen olmalılar sıraları geldiği takdirde" diye konuştu.