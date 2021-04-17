Sağlıkçılara aşı kalkanı! Sağlıkçıların toplam vaka sayısı içindeki oranı aşıdan sonra 4 kat azaldı
Aşılama çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. Aşının ülkemize gelmesiyle ilk etapta aşılanmaya başlanan sağlık çalışanları, koronavirüsten aşı sayesinde ciddi oranda korundu. Sağlık çalışanlarının toplam vaka içindeki oranının 1 Ocak'ta yüzde 5,5 iken aşıdan sonra bu hafta yüzde 1,3'e düştü.
Ülke genelinde 65 yaş üzerindekilerin yüzde 76,4'ü aşı oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 1 Ocak'ta 65 yaş üzeri kişilerin toplam vakalar içindeki oranı yüzde 17,7 iken, aşıdan sonra şu an yüzde 8,2'ye düştüğünü, sağlık çalışanlarının da toplam vaka içindeki oranının 1 Ocak'ta yüzde 5,5 iken aşıdan sonra bu hafta yüzde 1,3'e düştüğünü söyledi. İlhan, "Yani 4 kattan fazla azalmış. Demek ki aşı, gerçekten çok fazla miktarda koruyor" dedi.
İlhan, "Bu vatandaşlarımızı ivedilikle aşı olmaya davet etmek gerekiyor. Biliyoruz ki aşı olanlar içinde hastalığı ağır geçirenler çok daha az. Halihazırda hastanede yoğun bakımda olanlar içinden de aşılı olmayanların fazla olduğunu söylemek mümkün. Tüm yaş gruplarında aşının etkisine baktığımızda sağlık çalışanlarında hem hasta sayılarının hem de yoğun bakıma yatış sayılarının ne denli düştüğünü görüyoruz.
Sağlık çalışanları her yaş grubundalar, 20 yaşında olanlar da var 80 yaşında olanlar da var. Bunların tamamına yakınında aşının etkili olduğunu görmek çok sevindirici ve olumlu bir gelişme. Aynı şey tabi 65 yaş üzeri yaşlılarımız ve diğer vatandaşlarımızda da geçerli, tüm vatandaşlarımız hiç beklemeden aşılarını hemen olmalılar sıraları geldiği takdirde" diye konuştu.
'AŞIDAN SONRA 4 KAT AZALMIŞ'
Prof. Dr. İlhan, 65 yaş üzeri kişilerin yüzde 76,4'ünün aşı olduğunu kaydederek, "1 Ocak'ta 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın tüm vakalar içindeki oranı yüzde 17,7 iken şimdi ise yüzde 8,2'ye düşmüş. Yani aslında yarı yarıya azalmış bu açıdan baktığımızda aşının ne denli etkili olduğunu gösteriyor bize.