THY yolcusu Musuamba Michoukayembe 13 bin metrede doğum yaptı

THY'nin TK-589 sefer sayılı Libreville (Gabon) - İstanbul seferini yapan uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile yolcu Musuamba Michoukayembe, uçak gökyüzünde seyir halindeyken doğum yaptı. 13 bin metrede doğuran kadının yardımına doktor olan eşi ve kabin görevlileri yetişti. Bir erkek çocuğu dünyaya gelirken, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

13 Aralık 2018 Perşembe, 12:09:01 Güncelleme: 12:15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





