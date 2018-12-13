THY yolcusu Musuamba Michoukayembe 13 bin metrede doğum yaptı
THY'nin TK-589 sefer sayılı Libreville (Gabon) - İstanbul seferini yapan uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile yolcu Musuamba Michoukayembe, uçak gökyüzünde seyir halindeyken doğum yaptı. 13 bin metrede doğuran kadının yardımına doktor olan eşi ve kabin görevlileri yetişti. Bir erkek çocuğu dünyaya gelirken, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
13 Aralık 2018 Perşembe, 12:09:01 Güncelleme: 12:15:15
Saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan ilk önce doğum yapan kadın ve kucağındaki henüz birkaç saatlik oğlu sağlık ekiplerinin refakatinde indi. Kongolu aile, ambulans ile Yeşilköy'de bir hastaneye götürüldü.
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