THY yolcusu Musuamba Michoukayembe 13 bin metrede doğum yaptı

THY'nin TK-589 sefer sayılı Libreville (Gabon) - İstanbul seferini yapan uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile yolcu Musuamba Michoukayembe, uçak gökyüzünde seyir halindeyken doğum yaptı. 13 bin metrede doğuran kadının yardımına doktor olan eşi ve kabin görevlileri yetişti. Bir erkek çocuğu dünyaya gelirken, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

13 Aralık 2018 Perşembe, 12:09:01 Güncelleme: 12:15:15
THY yolcusu Musuamba Michoukayembe 13 bin metrede doğum yaptı

Musuamba Mıchoukayembe, uçak havalandıktan 3 saat sonra Nijer hava sahası üzerindeyken doğum sancıları yaşamaya başladı.

THY yolcusu Musuamba Michoukayembe 13 bin metrede doğum yaptı

Yanında bulunan ve aynı zamanda doktor olan eşinin, kabin ekibini uyarmasının ardından doğum için hazırlıklar tamamlandı. Kongolu yolcu, Türkiye saati ile 05.25'te bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

THY yolcusu Musuamba Michoukayembe 13 bin metrede doğum yaptı

Saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan ilk önce doğum yapan kadın ve kucağındaki henüz birkaç saatlik oğlu sağlık ekiplerinin refakatinde indi. Kongolu aile, ambulans ile Yeşilköy'de bir hastaneye götürüldü.

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THY yolcusu Musuamba Michoukayembe 13 bin metrede doğum yaptı

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THY yolcusu Musuamba Michoukayembe 13 bin metrede doğum yaptı
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