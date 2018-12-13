13 bin metre yüksekte; THY uçağında doğum

TÜRK Hava Yolları (THY)'nın TK-589 sefer sayılı Libreville (Gabon) - İstanbul uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile yolcu Musuamba Mıchoukayembe, uçak 13 bin metredeyken doğum yaptı. Doktor olan eşi ve kabin görevlilerinin yardımıyla gerçekleşen doğumda bir erkek çocuk dünyaya geldi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
13 bin metre yüksekte; THY uçağında doğum13 Aralık 2018, Perşembe
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