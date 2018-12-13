Tek tip askerlikte yeni gelişme! İşte yeni askerlik teklifleri

ASKERLİKTE MESLEK EDİNME



İş insanları ve bazı meslek kuruluşları, birçok işletmede 'çekirdekten yetişme' meslek sahibi olan ancak askerliğini yapmamış çalışanlar olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin askerlikleri sırasında yaptıkları veya ilgi duydukları diğer alanlarda da 'resmi mesleki sertifikaya sahip olabilmelerini' önerdi. Hiçbir meslek sahibi olmayanların da bu sürede meslek edinebilecekleri, kursların da en çok hangi alanda ara eleman ihtiyacı duyuluyorsa bu alanlarda düzenlenebileceği belirtildi.