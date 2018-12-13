Tek tip askerlikte yeni gelişme! İşte yeni askerlik teklifleri
Yeni askerlik sistemi adıyla gündeme gelen askerlik süresi, gündemde yer almaya devam ederken, birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında geçen hafta yapılan yeni askerlik sisteminde artık sona doğru gelindiği konuşulurken, diğer kurumlar ve iş dünyasından gelen tekliflerin de görüşüldüğü öğrenildi.
ASKERLİKTE MESLEK EDİNME
İş insanları ve bazı meslek kuruluşları, birçok işletmede 'çekirdekten yetişme' meslek sahibi olan ancak askerliğini yapmamış çalışanlar olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin askerlikleri sırasında yaptıkları veya ilgi duydukları diğer alanlarda da 'resmi mesleki sertifikaya sahip olabilmelerini' önerdi. Hiçbir meslek sahibi olmayanların da bu sürede meslek edinebilecekleri, kursların da en çok hangi alanda ara eleman ihtiyacı duyuluyorsa bu alanlarda düzenlenebileceği belirtildi.
İNTERNETTEN EĞİTİM
Yurtdışında master veya doktora eğitimi gören öğrencilerin eğitimlerinden eksik kalmamaları için internet üzerinden online eğitim alıp alamayacakları da, üzerinde düşünülen konulardan biri. Ancak kışlalarda buna imkân tanınmasının 'devletin siber güvenliği' açısından tehlike içerebileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle öğrencilerin askerliklerini okullarının uzun tatile girdikleri dönemlerde yapmalarına imkân tanınmasının şimdilik ağır bastığı ifade edildi.
3 HAFTAYI YILLARCA ANLATIRLAR
Bedelli askerliğin 3 haftalık kısa eğitime tabi olunmadan sadece ücret ödenerek yapılması yönünde taleplerin devam ettiği ancak buna Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Akar'ın olumsuz baktıkları öğrenildi. Her iki ismin de, "Aidiyet duygusu açısından kışla havası yaşanmalı, bu nedenle temel askerlik yapılmalı. 21 günlük askerliği yıllarca anlatacakları anıları olmalı" görüşünde olduğu bildirildi.