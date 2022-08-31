Arşivden çıktı: SSCB’nin son lideri Gorbaçov’dan geriye bu kareler kaldı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Merkez Klinik Hastanesinden yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Gorbaçov'un ağır ve uzun bir hastalıktan sonra akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Dünya siyasetinin en önemli isimlerinden biri olarak bilinen Gorbaçov'dan geriye arşivden çıkan fotoğraflar kaldı.