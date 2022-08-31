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Arşivden çıktı: SSCB'nin son lideri Gorbaçov'dan geriye bu kareler kaldı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uluslararası siyasetin tanınmış simalarından Gorbaçov'dan geriye arşivden çıkan fotoğraflar kaldı.

31.08.2022 12:28 - Son Güncelleme: 31.08.2022 12:28
Arşivden çıktı: SSCB’nin son lideri Gorbaçov’dan geriye bu kareler kaldı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Merkez Klinik Hastanesinden yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Gorbaçov'un ağır ve uzun bir hastalıktan sonra akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Dünya siyasetinin en önemli isimlerinden biri olarak bilinen Gorbaçov'dan geriye arşivden çıkan fotoğraflar kaldı.

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Arşivden çıktı: SSCB’nin son lideri Gorbaçov’dan geriye bu kareler kaldı

17 Temmuz 1997'de Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile birlikte Issık Kul Formu'na katılmıştı.

Arşivden çıktı: SSCB’nin son lideri Gorbaçov’dan geriye bu kareler kaldı

Gorbaçov, Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 11 Mart 1991'de görüşmüştü.

Arşivden çıktı: SSCB’nin son lideri Gorbaçov’dan geriye bu kareler kaldı

Gorbaçov, 27 Nisan 1995'te Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

Arşivden çıktı: SSCB’nin son lideri Gorbaçov’dan geriye bu kareler kaldı

Gorbaçov, 17 Temmuz 1997'de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile birlikte 'Barış ve Hoşgörü Merkezi Olarak Ortadoğu' konusunun ele alındığı 'ISSYK - KOL Forum 2'nin üçüncü oturumuna katılmıştı.

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