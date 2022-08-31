Arşivden çıktı: SSCB'nin son lideri Gorbaçov'dan geriye bu kareler kaldı
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uluslararası siyasetin tanınmış simalarından Gorbaçov'dan geriye arşivden çıkan fotoğraflar kaldı.
31.08.2022 12:28 - Son Güncelleme: 31.08.2022 12:28
Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Merkez Klinik Hastanesinden yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Gorbaçov'un ağır ve uzun bir hastalıktan sonra akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Dünya siyasetinin en önemli isimlerinden biri olarak bilinen Gorbaçov'dan geriye arşivden çıkan fotoğraflar kaldı.