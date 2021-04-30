Thodex vurgunundaki gizemli detay ortaya çıktı! Thodex'in gizli yöneticisi bakın kim çıktı! Milyonluk para transferleri...
Türkiye Thodex kripto para borsası dolandırıcılığıyla çalkalanıyor. Thodex soruşturması kapsamında 70 şüpheli arasında olan 61 şüphelinin ardından adliyeye getirilen 16 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, geri kalan 13 şüpheliden 9'u tutuklanma, 4'ü adli kontrolle mahkemeye sevk edildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer hakkında şoke eden bir detay daha ortaya çıktı.
30.04.2021 12:48
- Son Güncelleme: 30.04.2021 12:48