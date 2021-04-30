Thodex vurgunundaki gizemli detay ortaya çıktı! Thodex'in gizli yöneticisi bakın kim çıktı! Milyonluk para transferleri...

MİLYONLAR HAVADA UÇUŞMUŞ

Çalışanların ifadelerinde, abi Güven Özer'in şirketle resmi bir bağı olmamasına rağmen aktif rol aldığını söylemeleri, şüphelinin şirketin gizli yöneticisi olduğu yönünde beyanlar olması dikkat çekti.