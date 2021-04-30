RAMAZAN İMSAKİYE
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Thodex vurgunundaki gizemli detay ortaya çıktı! Thodex'in gizli yöneticisi bakın kim çıktı! Milyonluk para transferleri...

Türkiye Thodex kripto para borsası dolandırıcılığıyla çalkalanıyor. Thodex soruşturması kapsamında 70 şüpheli arasında olan 61 şüphelinin ardından adliyeye getirilen 16 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, geri kalan 13 şüpheliden 9'u tutuklanma, 4'ü adli kontrolle mahkemeye sevk edildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer hakkında şoke eden bir detay daha ortaya çıktı.

30.04.2021 12:48 - Son Güncelleme: 30.04.2021 12:48
Thodex vurgunundaki gizemli detay ortaya çıktı! Thodex'in gizli yöneticisi bakın kim çıktı! Milyonluk para transferleri...

Geçtiğimiz günlerde adliyeye getirilen 61 şüphelinin 33'ünün savcılıktan 28'inin ise Sulh Ceza Mahkemesi'nden adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından emniyette bulunan 16 şüpheli de bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

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Thodex vurgunundaki gizemli detay ortaya çıktı! Thodex'in gizli yöneticisi bakın kim çıktı! Milyonluk para transferleri...

Aralarında Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşinin de bulunduğu 16 şüpheliden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9'u tutuklanma talebiyle 4'ü ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti.

Thodex vurgunundaki gizemli detay ortaya çıktı! Thodex'in gizli yöneticisi bakın kim çıktı! Milyonluk para transferleri...

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgularının ardından tutuklamaya sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklanırken geri kalan 7 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Thodex vurgunundaki gizemli detay ortaya çıktı! Thodex'in gizli yöneticisi bakın kim çıktı! Milyonluk para transferleri...

Tutuklanan 6 şüphelinin arasında Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer de yer aldı.

Thodex vurgunundaki gizemli detay ortaya çıktı! Thodex'in gizli yöneticisi bakın kim çıktı! Milyonluk para transferleri...

MİLYONLAR HAVADA UÇUŞMUŞ
Çalışanların ifadelerinde, abi Güven Özer'in şirketle resmi bir bağı olmamasına rağmen aktif rol aldığını söylemeleri, şüphelinin şirketin gizli yöneticisi olduğu yönünde beyanlar olması dikkat çekti.