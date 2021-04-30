SON DAKİKA: Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti! İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi

"AKŞAM EVE NASIL GİDERİM DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"

Kısıtlamanın ilk gününde bu kadar trafik olmasına şaşırdığını söyleyen Mustafa Kara, "Bu sabah kalktığımda dışarının çok sakin olacağını düşünüyordum. Ancak çok yoğun trafik var. Ben Küçükçekmece'den geliyorum orada da bu yoğunluk var.