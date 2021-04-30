RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti! İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi

Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte bazı noktalarda da trafik yoğunluğu oluştu. Yolların bu kadar yoğun olmasına şaşkın olduğunu belirten Mustafa Atasoy ise, "Bugün dışarı çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdım. Dışarı çıktığımda gördüm ki herkes dışarıda. Ben de şu an Avcılar'dan geliyorum. İnanılmaz bir trafik var" diye konuştu. İBB'nin skandalına sosyal medyadan da tepki yağdı.

30.04.2021 12:27 - Son Güncelleme: 30.04.2021 12:27
SON DAKİKA: Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti! İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dün 19.00'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek.

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SON DAKİKA: Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti! İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte bazı noktalarda da trafik yoğunluğu oluştu.

SON DAKİKA: Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti! İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı. Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu.

SON DAKİKA: Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti! İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi.

Kısıtlamadan muaf olanlar yoğunluktan dolayı şaşkın olduklarını dile getirdi.

SON DAKİKA: Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti! İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi

"AKŞAM EVE NASIL GİDERİM DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"
Kısıtlamanın ilk gününde bu kadar trafik olmasına şaşırdığını söyleyen Mustafa Kara, "Bu sabah kalktığımda dışarının çok sakin olacağını düşünüyordum. Ancak çok yoğun trafik var. Ben Küçükçekmece'den geliyorum orada da bu yoğunluk var.