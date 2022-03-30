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Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 mağdura ödeme yapıldı

Son zamanların en büyük dolandırıcılığı olan Thodex kripto para vurgunuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzlaşılan mağdur sayısı her geçen gün artarken başka ülkeye geçmediği tespit edilen firari CEO Faruk Fatih Özer için babasının avukatı önemli ipuçlarında bulundu. Müvekkilinin kaçmadığını ve yurt dışına iş görüşmesine gittiğini iddia eden avukat Sevgi Erarslan, 2 bin 27 müştekiden 608'inin zararını karşıladıklarını söylerken bu kişilere 28 milyon lira ödeme yapıldığını ifade etti.

30.03.2022 11:06 - Son Güncelleme: 30.03.2022 11:07
Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 mağdura ödeme yapıldı

Türkiye'nin konuştuğu büyük vurgunla ilgili soruşturma devam ederken konuyla ilgili bomba iddialar ortaya atıldı. Şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in babasının avukatlığını yapan Sevgi Erarslan, önemli açıklamalarda bulunarak her geçen gün daha fazla mağdura ulaşıp zararları eksiksiz giderdiklerini belirtti.

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Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 mağdura ödeme yapıldı

"FİRARİ CEO VE AİLESİ MAĞDURLARIN YANINDA"
Avukat Sevgi Erarslan, yaptığı açıklamada empati yaparak mağdurların yanında olduklarını söyleyerek "Sistemde iddia edildiği gibi bir para yok fakat mağdurların zararın karşılamaya yönelik hakkaniyetli bir dağıtım yapılıyor.

Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 mağdura ödeme yapıldı

Şu ana kadar 2 bin 27 müştekiden 608 tanesinin bütün zararı giderildi. Bu aşamada Faruk Fatih Özer ve ailesi de herkese ulaşıp mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 mağdura ödeme yapıldı

608 MAĞDURA 28 MİLYON YATIRILMIŞ
Sabah'ta yer alan habere göre, Mağdurlar ya da avukatlarıyla iletişime geçerek uzlaşma sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Erarslan, bu yolla 13 milyon 142 bin 180 lira zarar karşılandığını, savcılık yoluyla müzekkere iletip depo kararı aldırarak ise toplam 15 milyon 282 bin 180 lira zarar giderimi yapıldığını öne sürdü.

Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 mağdura ödeme yapıldı

Toplam mağdur sayısının üçte birinden fazlasının zararını 3 hafta gibi kısa bir sürede giderdiklerini iddia eden avukat, "Mağdurlar için bankada hesap açılıp hesaplarına para gönderilecek. Bunun için verilen bütün talimatlar onaylandı ve durumu savcılığa da bildirdik" dedi.

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