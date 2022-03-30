Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 mağdura ödeme yapıldı

608 MAĞDURA 28 MİLYON YATIRILMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, Mağdurlar ya da avukatlarıyla iletişime geçerek uzlaşma sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Erarslan, bu yolla 13 milyon 142 bin 180 lira zarar karşılandığını, savcılık yoluyla müzekkere iletip depo kararı aldırarak ise toplam 15 milyon 282 bin 180 lira zarar giderimi yapıldığını öne sürdü.