Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 mağdura ödeme yapıldı
Son zamanların en büyük dolandırıcılığı olan Thodex kripto para vurgunuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzlaşılan mağdur sayısı her geçen gün artarken başka ülkeye geçmediği tespit edilen firari CEO Faruk Fatih Özer için babasının avukatı önemli ipuçlarında bulundu. Müvekkilinin kaçmadığını ve yurt dışına iş görüşmesine gittiğini iddia eden avukat Sevgi Erarslan, 2 bin 27 müştekiden 608'inin zararını karşıladıklarını söylerken bu kişilere 28 milyon lira ödeme yapıldığını ifade etti.
Türkiye'nin konuştuğu büyük vurgunla ilgili soruşturma devam ederken konuyla ilgili bomba iddialar ortaya atıldı. Şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in babasının avukatlığını yapan Sevgi Erarslan, önemli açıklamalarda bulunarak her geçen gün daha fazla mağdura ulaşıp zararları eksiksiz giderdiklerini belirtti.
"FİRARİ CEO VE AİLESİ MAĞDURLARIN YANINDA"
Avukat Sevgi Erarslan, yaptığı açıklamada empati yaparak mağdurların yanında olduklarını söyleyerek "Sistemde iddia edildiği gibi bir para yok fakat mağdurların zararın karşılamaya yönelik hakkaniyetli bir dağıtım yapılıyor.
Şu ana kadar 2 bin 27 müştekiden 608 tanesinin bütün zararı giderildi. Bu aşamada Faruk Fatih Özer ve ailesi de herkese ulaşıp mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak istiyor" ifadelerini kullandı.
608 MAĞDURA 28 MİLYON YATIRILMIŞ
Sabah'ta yer alan habere göre, Mağdurlar ya da avukatlarıyla iletişime geçerek uzlaşma sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Erarslan, bu yolla 13 milyon 142 bin 180 lira zarar karşılandığını, savcılık yoluyla müzekkere iletip depo kararı aldırarak ise toplam 15 milyon 282 bin 180 lira zarar giderimi yapıldığını öne sürdü.