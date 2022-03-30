MSB paylaştı! GÖKTÜRK-1 uydusundan 1915 Çanakkale Köprüsü!
Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları son teknolojik Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatıldı. Yapay zeka destekli olay algılama sistemlerinden oluşan teknoloji sayesinde köprü üzerinde 24 saat yol, hava ve afet durum riskleri izlenebiliyor. MSB, "18 Mart 2022'de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de GÖKTÜRK-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" paylaşımını yaptı.
30.03.2022 10:43 - Son Güncelleme: 30.03.2022 10:58
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü mimari estetiğini yanı sıra teknolojik donanımıyla da büyük ilgi uyandırdı.
MSB paylaştı: 18 Mart 2022'de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de GÖKTÜRK-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?
Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) sayesinde Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü 24 saat gözlem altında tutuluyor. Bu sayede risk ve diğer faktörler en hızlı şekilde bertaraf edilebiliyor.