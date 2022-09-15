Thodex davasında flaş gelişme! Fatih Özer'in 'dolandırdı' dediği isim kritik detaya dikkat çekti! İşte Thodex'in işleyiş şekli
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp yurt dışına kaçan kripto tosuncuk Thodex kurucusu Fatih Özer, "dolandırıldım" diyerek Süleyman K.'dan şikayetçi olmuştu. Özer'i zarara uğrattığı iddia edilen o isim ifade verdi. Şirketin işleyiş şeklinde dair dikkat çekici bilgiler de veren sanık Süleyman K., "Hesapta para gösterip hesabı boşaltarak işlemler yapıyorlarmış. Bu nedenlerle 40 bin kişiyi aynı şekilde mağdur ettiler" diye konuştu.
15.09.2022 09:06 - Son Güncelleme: 15.09.2022 09:06
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer 2017 yılında Süleyman K. isimli Thodex kullanıcısından şikayetçi oldu.
Özer ve Thodex şirketinin mağdur olarak yer aldığı dosyada Süleyman K. hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"ART NİYETLİ OLSAM TÜM PARAYI ÇEKERDİM"
Binlerce kişiyi dolandırıp firar ettiği Arnavutluk'ta tutuklanan Faruk Fatih Özer'i dolandırdığı iddia edilen Süleyman K., "Asıl mağdur olan benim ancak dosyada sanık sıfatıyla yargılanıyorum.