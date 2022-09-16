Ankara Mamak’ta Başkan Erdoğan ile sohbet eden gençler: Sanki arkadaş gibi!

'MÜTHİŞ BİR YURT YAPILDI'

Balcı, "Öğrencilik hayatım boyunca GSB yurtlarında kaldım. Biz öğrencilere her geçen yıl tanınan imkânlar arttı. Bulunduğumuz yurt bundan iki sene önceye kadar depreme karşı güvensiz, eski ve hiçbir sosyal imkânı bulunmayan bir yurttu.

Yurdumuz yıkıldı ve biz mezun olmadan yeni yurdumuz tamamlandı. Söz verildiği gibi muhteşem bir yurt inşa edildi. Odalar yenilendi, konfor artırıldı, her odaya banyo ve tuvaletler eklendi. Devletimizin gençlere sunduğu imkânlar son derece iyi" diye konuştu. Ayşegül Akpınar (21) ise, "Cumhurbaşkanımız 'Nerede okuyorsun, nerede yaşıyorsun?' diye sordu.