The Simpsons Trump sukastini de tahmin etmiş! Bu sefer ağzınız açık kalacak! Yıllar önceden bugünü nişan aldılar...

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü. Trump, Pensilvanya'da düzenlediği bir miting sırasında silahlı saldırıya uğradı ve kulağından yaralandı. Bu olayın ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri, kehanetleriyle bilinen Amerikan yapımı "The Simpsons" dizisi oldu. Simpsonlar'ın bir bölümünde, Trump'a yönelik bir suikast girişiminden bahsedildiği ortaya çıktı. Görüntüler, X platformunda hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında geniş yankı buldu. İşte detaylar...