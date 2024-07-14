The Simpsons Trump sukastini de tahmin etmiş! Bu sefer ağzınız açık kalacak! Yıllar önceden bugünü nişan aldılar...

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü. Trump, Pensilvanya'da düzenlediği bir miting sırasında silahlı saldırıya uğradı ve kulağından yaralandı. Bu olayın ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri, kehanetleriyle bilinen Amerikan yapımı "The Simpsons" dizisi oldu. Simpsonlar'ın bir bölümünde, Trump'a yönelik bir suikast girişiminden bahsedildiği ortaya çıktı. Görüntüler, X platformunda hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında geniş yankı buldu. İşte detaylar...
"The Simpsons" dizisi, geçmişte birçok olayı önceden bildiği iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce Donald Trump'ın başkanlığını bile tahmin eden dizi, bu kez Trump'a yönelik suikast girişimini de öngördüğü gerekçesiyle tartışmaların odağı oldu.
Suikast girişimi sırasında kulağından yaralanan Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sosyal medya kullanıcıları, Simpsonlar'ın Trump'a yönelik bu saldırıyı tahmin ettiğini savunurken, bazıları ise bu kez kehanetlerinin tam olarak gerçekleşmediğini belirtiyor. Simpsonlar dizisinde Trump'ın cenazesi de ekrana getirilmişti, ancak Trump bu saldırıdan sağ olarak kurtuldu.
Simpsonlar'ın kehanetleri üzerine sosyal medyada yapılan tartışmalar devam ediyor. Bir kısım kullanıcı dizinin yine doğru tahminde bulunduğunu söylerken, diğerleri ise bu sefer yanıldıklarını düşünüyor.