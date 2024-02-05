The Simpsons Apple Vision Pro'yu da tahmin etmiş! Bu sefer ağzınız açık kalacak! 8 sene önceden bugünü 12'den vurdular

"The Simpsons" dizisi, 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması, Beyrut'taki büyük patlama ve Koronavirüs pandemisi gibi önemli olayları önceden tahmin etmesiyle biliniyor. Bu kez de, Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü Apple Vision Pro'yu, sekiz yıl öncesinde bir bölümünde öngördüğü ortaya çıktı, izleyicilerini yeniden hayrete düşürdü. İşte izleyenlerin şaşkınlıkla izlediği o bölüm...