"The Simpsons" dizisi, 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması, Beyrut'taki büyük patlama ve Koronavirüs pandemisi gibi önemli olayları önceden tahmin etmesiyle biliniyor. Bu kez de, Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü Apple Vision Pro'yu, sekiz yıl öncesinde bir bölümünde öngördüğü ortaya çıktı, izleyicilerini yeniden hayrete düşürdü. İşte izleyenlerin şaşkınlıkla izlediği o bölüm...
The Simpsons'un şaşırtıcı tahmin yeteneği bir kez daha gün yüzüne çıktı! 8 yıl önce yayınlanan bir bölümde, Apple'ın bugün tanıttığı Vision Pro teknolojisinin benzeri görünüyor. Bu kez Apple Vision Pro'nun kullanımıyla ilgili bir sahne izleyenleri şaşkına çevirdi.
The Simpsons hayranları bir kez daha dizinin şaşırtıcı bir tahmin yeteneğini keşfetti.
8 yıl önce yayınlanan belirli bir bölümde, Apple'ın bugün piyasaya sürdüğü Apple Vision Pro'nun bir öncülü gibi görünen bir teknolojinin kullanıldığını fark ettiler.