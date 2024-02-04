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6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı

11 ilde büyük yıkımlara neden olan asrın deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. 50 bin 783 canımızı toprağa verdiğimiz afet bölgesini yeniden canlandırmak için çalışmalar sürüyor. Felaketin yıl dönümünde 1888 binanın yıkıldığı Nurdağı ile 1182 binanın yıkıldığı İslahiye havadan görüntülendi. Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile aynı açıdan çekilen yeni görüntüler dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan uzmanlar depremlerden etkilenen 11 kentin bir yılda 57 bin 15 kez sallandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 12:08 Güncelleme 04 Şubat 2024, 12:14
6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı 1

Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi"yle sarsıldı.

6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı 2

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı 3

Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım oldu.

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