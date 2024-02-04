6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı
11 ilde büyük yıkımlara neden olan asrın deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. 50 bin 783 canımızı toprağa verdiğimiz afet bölgesini yeniden canlandırmak için çalışmalar sürüyor. Felaketin yıl dönümünde 1888 binanın yıkıldığı Nurdağı ile 1182 binanın yıkıldığı İslahiye havadan görüntülendi. Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile aynı açıdan çekilen yeni görüntüler dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan uzmanlar depremlerden etkilenen 11 kentin bir yılda 57 bin 15 kez sallandığını açıkladı.