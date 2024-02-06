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Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıklara koştu! Çocuklarının mezarlarına balon ve oyuncak bıraktılar

Türkiye, 6 Şubat'ta 11 ili yerle bir eden Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümünde hayatını kaybedenleri anıyor. Depremde yakınlarını kaybedenler bugün mezarlık ziyaretinde bulundu. Çocuklarını kaybeden bazı depremzedelerin mezarlara balon ve oyuncak bırakması görenlerin yüreklerini burktu.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 13:24 Güncelleme 06 Şubat 2024, 13:24
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıklara koştu! Çocuklarının mezarlarına balon ve oyuncak bıraktılar 1

Türkiye'nin kalbi, tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde deprem felaketiyle yandı.

Kahramanmaraş merkezli sarsıntılar büyük yıkıma neden oldu.

11 ilimizde birden büyük hasara yol açan depremler nedeniyle 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıklara koştu! Çocuklarının mezarlarına balon ve oyuncak bıraktılar 2

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılsa da, kaybedilen canlara olan özlem dinmek bilmiyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde anma etkinliklerinin ardından vatandaşlar, mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıklara koştu! Çocuklarının mezarlarına balon ve oyuncak bıraktılar 3

FELAKETTE 1 YIL GERİDE KALDI: HAYATTA KALANLAR MEZARLIKLARA KOŞTU

Afette yakınlarını kaybedenler, Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinden itibaren gitmeye başladı.

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