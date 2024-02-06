Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıklara koştu! Çocuklarının mezarlarına balon ve oyuncak bıraktılar

Türkiye, 6 Şubat'ta 11 ili yerle bir eden Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümünde hayatını kaybedenleri anıyor. Depremde yakınlarını kaybedenler bugün mezarlık ziyaretinde bulundu. Çocuklarını kaybeden bazı depremzedelerin mezarlara balon ve oyuncak bırakması görenlerin yüreklerini burktu.