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Meteoroloji kırmızı kodla uyarmıştı! Antalya'da kuvvetli yağış ve rüzgar! Kenti resmen esir aldı! Bir uyarı da AFAD'dan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Antalya'ya kırmızı kodlu uyarıda bulunmuş, metrekareye 300 kg yağış düşeceğini belirtmişti. Beklenen yağmur ise sabah saatlerinde başladı. Bazı binaların çatılarından uçan parçalar, araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Öte yandan bir uyarı da AFAD'dan geldi.

30.12.2021 16:55 - Son Güncelleme: 30.12.2021 17:21
Meteoroloji kırmızı kodla uyarmıştı! Antalya’da kuvvetli yağış ve rüzgar! Kenti resmen esir aldı! Bir uyarı da AFAD’dan

Meteorolojinin merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

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Meteoroloji kırmızı kodla uyarmıştı! Antalya’da kuvvetli yağış ve rüzgar! Kenti resmen esir aldı! Bir uyarı da AFAD’dan

Kent merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Meteoroloji kırmızı kodla uyarmıştı! Antalya’da kuvvetli yağış ve rüzgar! Kenti resmen esir aldı! Bir uyarı da AFAD’dan

Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

Meteoroloji kırmızı kodla uyarmıştı! Antalya’da kuvvetli yağış ve rüzgar! Kenti resmen esir aldı! Bir uyarı da AFAD’dan

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinin, tüm birimleriyle teyakkuzda olduğu bildirildi. Ekiplerin, su baskınları yaşanan bölgelerde çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Meteoroloji kırmızı kodla uyarmıştı! Antalya’da kuvvetli yağış ve rüzgar! Kenti resmen esir aldı! Bir uyarı da AFAD’dan

KEPEZ'DE UÇAN ÇATI, OTOPARKTAKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Kepez ilçesindeki Emek Mahallesi 2184 Sokak'ta üç katlı binanın çatısı uçtu. Çatıyla birlikte evin duvar parçaları ve klima motorunun da, otoparktaki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 otomobilde hasar oluştu.

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