Meteoroloji kırmızı kodla uyarmıştı! Antalya'da kuvvetli yağış ve rüzgar! Kenti resmen esir aldı! Bir uyarı da AFAD'dan
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Antalya'ya kırmızı kodlu uyarıda bulunmuş, metrekareye 300 kg yağış düşeceğini belirtmişti. Beklenen yağmur ise sabah saatlerinde başladı. Bazı binaların çatılarından uçan parçalar, araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Öte yandan bir uyarı da AFAD'dan geldi.
30.12.2021 16:55
- Son Güncelleme: 30.12.2021 17:21
Meteorolojinin merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinin, tüm birimleriyle teyakkuzda olduğu bildirildi. Ekiplerin, su baskınları yaşanan bölgelerde çalışma yürüttüğü ifade edildi.