Teslim olan terörist HDP’nin Kandil bağlantısını bir kez daha deşifre etti: HDP’li Murat Çepni’nin görevi dağa eleman aktarmak

Altünöz bana en sonra Murat Çepni ile görüştüğünü ve kendisinin Suriye'ye geçme talimatını vererek dağ kadrosuna geçişini organize ettiğini söyledi. Çepni 2016 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Samsun İl Başkanı olarak görev yapıyordu" dedi.