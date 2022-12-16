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Haberler Güncel Teslim olan terörist HDP'nin Kandil bağlantısını bir kez daha deşifre etti: HDP'li Murat Çepni'nin görevi dağa eleman aktarmak

Teslim olan terörist HDP'nin Kandil bağlantısını bir kez daha deşifre etti: HDP'li Murat Çepni'nin görevi dağa eleman aktarmak

MLKP'ye katıldıktan sonra teslim olan terörist, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin görevinin dağ kadrosuna eleman aktarmak olduğunu itiraf etti. Söz konusu terörist, Çepni'nin hayatını kaybeden örgüt üyesi İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz'ü dağ kadrosuna nasıl gönderdiğini detaylarıyla anlattı. Okan Altünöz'ün Suriye geçme talimatını Çepni'den aldığını anlatan örgüt üyesi, Çepni'nin dağa gönderme organizasyonunu da yaptığını belirtti.

16.12.2022 09:54 - Son Güncelleme: 16.12.2022 09:55
Teslim olan terörist HDP’nin Kandil bağlantısını bir kez daha deşifre etti: HDP’li Murat Çepni’nin görevi dağa eleman aktarmak

MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Devrim Serhildan kod adlı Onur Demir, 2017 yılında Suriye'ye geçerek örgütün silahlı kadrolarına katıldı. Demir, burada 5 yıl faaliyet yürüttükten sonra geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Demir, ifadesinde örgüt içerisinde yürüttüğü faaliyetler ve yapılanma hakkında önemli bilgiler verdi. Ulaşılan ifade de örgüt üyesi Demir, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.

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Teslim olan terörist HDP’nin Kandil bağlantısını bir kez daha deşifre etti: HDP’li Murat Çepni’nin görevi dağa eleman aktarmak

"OKAN ALTUNÖZ'Ü DAĞ KADROSUNA ÇEPNİ GÖNDERDİ"

27.Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'yi örgüte katıldığı 2014 yılında MLKP'nin kuruluşunun İstanbul'daki 20. yıl etkinliğinde gördüğünü belirten Çepni, "Suriye'de faaliyet yürütürken İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz de 2016 yılında örgütün dağ kadrosuna geldi.

Teslim olan terörist HDP’nin Kandil bağlantısını bir kez daha deşifre etti: HDP’li Murat Çepni’nin görevi dağa eleman aktarmak

Altünöz bana en sonra Murat Çepni ile görüştüğünü ve kendisinin Suriye'ye geçme talimatını vererek dağ kadrosuna geçişini organize ettiğini söyledi. Çepni 2016 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Samsun İl Başkanı olarak görev yapıyordu" dedi.

Teslim olan terörist HDP’nin Kandil bağlantısını bir kez daha deşifre etti: HDP’li Murat Çepni’nin görevi dağa eleman aktarmak

DİYARBAKIR ANNESİ: "OĞLUMU ÇEPNİ DAĞA GÖNDERDİ"

Yapılan araştırmada kendisini HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin dağ kadrosuna gönderdiğini ifade eden İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz'ün 8 Mayıs'ta dağ kadrosunda öldüğüne dair bilgiler bulunduğu öğrenildi.

Teslim olan terörist HDP’nin Kandil bağlantısını bir kez daha deşifre etti: HDP’li Murat Çepni’nin görevi dağa eleman aktarmak

Yine örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı kadrolarında faaliyet yürüten Dilşer kod adlı Zafer Aydın'ın da örgütün kırsal kadrolarına katılımını Murat Çepni'nin organize ettiği belirtildi.

Teslim olan terörist HDP’nin Kandil bağlantısını bir kez daha deşifre etti: HDP’li Murat Çepni’nin görevi dağa eleman aktarmak

Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın'ın ifadesinde oğlunun dağ kadrosuna geçişini HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin organize ettiğini söylediği öğrenildi.

Teslim olan terörist HDP’nin Kandil bağlantısını bir kez daha deşifre etti: HDP’li Murat Çepni’nin görevi dağa eleman aktarmak
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