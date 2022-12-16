HAVA DURUMU | Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor | Bugün hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıkları Aralık ayına girilmesiyle birlikte bir anda düştü. Bazı iller kuvvetli yağış nedeniyle sel felaketi yaşarken bazı illerde dondurucu soğuk etkili oluyor. Meteoroloji yeni hava durumu tahminini yayınladı. Rapora göre 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il, bölge gölge hava durumu raporu.
Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Sivas, Erzincan ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, batısının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu