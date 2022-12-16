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Haberler Güncel Kar yağışı için tarih verildi! Lapa lapa kar geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir atkıları hazırlayın! 16 Aralık 2022 HAVA DURUMU

Kar yağışı için tarih verildi! Lapa lapa kar geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir atkıları hazırlayın! 16 Aralık 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından kar yağışı için tarih verildi. Bu yılın oldukça sert bir kış olacağı ve La Nina ismi ile adlandırılan kış ayında henüz beklenilen soğuk havalar etkili olmadı. Hafta başında Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava etkisi ile bir anda düşen sıcaklıklar hafta ortasından sonra yeniden yükseldi. Cumartesi günü İstanbul'da sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu....

takvim.com.tr
16.12.2022 10:15 - Son Güncelleme: 16.12.2022 10:19
Kar yağışı için tarh verildi! Lapa lapa kar geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir atkıları hazırlayın! 16 Aralık 2022 HAVA DURUMU

Aralık ayına girilmesi ile birlikte en çok merak edilen soruların başında kar yağışı geliyor. İstanbul başta olmak üzere bu kışın çok sert geçeceği yönünde mesajlar verilmiş olsa da henüz kış ayındaki sıcaklık derecelerinden ziyade yurt genelinde genellikle bahar havası yaşanıyor. İç ve Doğu Bölgelerde kar yağışı ve soğuk hava daha hissedilir olsa da Batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

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Kar yağışı için tarh verildi! Lapa lapa kar geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir atkıları hazırlayın! 16 Aralık 2022 HAVA DURUMU

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? ARALIK AYI İÇERİSİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

İstanbul başta olmak üzere birçok il kar yağışı bekliyor. Kar yağışı konusunda uzmanlar iki ayrı cepheye ayrılmış durumda. Bir kısmı yıl sonuna kadar sert bir hava olayı beklemediğini ifade ederken bazı uzmanlar ise Aralık ayının son haftasını işaret ediyor.

Kar yağışı için tarh verildi! Lapa lapa kar geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir atkıları hazırlayın! 16 Aralık 2022 HAVA DURUMU

KUTUP SOĞUKLARI RADARA YANSIDI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kutup soğukları İstanbul'a doğru yola çıkarken, bulutlar hava durumu radarına yansıdı.

Kar yağışı için tarh verildi! Lapa lapa kar geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir atkıları hazırlayın! 16 Aralık 2022 HAVA DURUMU

TARİH VERİLDİ

18 Aralık'tan sonra Türkiye'nin kuzeyinden yeni bir soğuk hava dalgası cereyan edeceğini söyleyen uzmanlar, kar yağışının da başlayacağını duyurdu.

Kar yağışı için tarh verildi! Lapa lapa kar geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir atkıları hazırlayın! 16 Aralık 2022 HAVA DURUMU

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozyurt, "18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak. Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz." dedi.

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