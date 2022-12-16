Kar yağışı için tarih verildi! Lapa lapa kar geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir atkıları hazırlayın! 16 Aralık 2022 HAVA DURUMU

Aralık ayına girilmesi ile birlikte en çok merak edilen soruların başında kar yağışı geliyor. İstanbul başta olmak üzere bu kışın çok sert geçeceği yönünde mesajlar verilmiş olsa da henüz kış ayındaki sıcaklık derecelerinden ziyade yurt genelinde genellikle bahar havası yaşanıyor. İç ve Doğu Bölgelerde kar yağışı ve soğuk hava daha hissedilir olsa da Batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.