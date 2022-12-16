Kar yağışı için tarih verildi! Lapa lapa kar geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir atkıları hazırlayın! 16 Aralık 2022 HAVA DURUMU
Meteoroloji tarafından kar yağışı için tarih verildi. Bu yılın oldukça sert bir kış olacağı ve La Nina ismi ile adlandırılan kış ayında henüz beklenilen soğuk havalar etkili olmadı. Hafta başında Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava etkisi ile bir anda düşen sıcaklıklar hafta ortasından sonra yeniden yükseldi. Cumartesi günü İstanbul'da sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu....
Aralık ayına girilmesi ile birlikte en çok merak edilen soruların başında kar yağışı geliyor. İstanbul başta olmak üzere bu kışın çok sert geçeceği yönünde mesajlar verilmiş olsa da henüz kış ayındaki sıcaklık derecelerinden ziyade yurt genelinde genellikle bahar havası yaşanıyor. İç ve Doğu Bölgelerde kar yağışı ve soğuk hava daha hissedilir olsa da Batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? ARALIK AYI İÇERİSİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?
İstanbul başta olmak üzere birçok il kar yağışı bekliyor. Kar yağışı konusunda uzmanlar iki ayrı cepheye ayrılmış durumda. Bir kısmı yıl sonuna kadar sert bir hava olayı beklemediğini ifade ederken bazı uzmanlar ise Aralık ayının son haftasını işaret ediyor.
KUTUP SOĞUKLARI RADARA YANSIDI
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kutup soğukları İstanbul'a doğru yola çıkarken, bulutlar hava durumu radarına yansıdı.